Un incendio provocado arrasa más de una hectárea en la Fuente de la Salud

En dos horas, la rápida intervención de los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora permitió controlar el incendio forestal que se desató ayer en el monte, bajo y alto, situado junto a La Fuente de la Salud a las 18.00 horas, en el término municipal de Zamora, donde proliferan jaras y encinas. Arrasó más de una hectárea, según los primeros datos.

El fuego comenzó en una cuneta de la carretera N-122 en dirección a Alcañices, lo que apunta a que podría deberse al descuido de alguna persona que circulara por este lugar, ya que la bajada de las temperaturas, que ayer se situaban entre los 24 y 25 grados a esa hora, y la falta de tormentas secas de verano descartarían las causas meteorológicas, según fuentes consultadas.

La dirección en la que soplaba el viento fue un factor favorable para que los efectivos del Parque de Bomberos de la capital, que desplazaron dos unidades con dos carrocetas hasta la zona también conocida como El Puente, pudieran realizar una primera intervención e impedir que las llamas alcanzaran altura mientras llegaban los bomberos forestales de la Junta de Castilla y León, a los que dieron aviso, ya que la tratarse de un incendio en monte es competencia de estos efectivos.

Estado en el que ha quedado la parte de monte alto, en la Fuente de la Salud. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Los bomberos de la Junta acudieron con su equipamiento y un helicóptero contra incendios que facilitó la tareas de extinción de forma importante. El trabajo coordinado de los profesionales de ambas administraciones fue decisivo para impedir que las llamas se extendieran y provocaran mayores daños, ya que se propagó de forma rápida y con virulencia por las características del terreno al que afectó el fuego y la sequía que sufre el suelo como consecuencia de las elevadas temperaturas de este sofocante y largo verano.

La Policía Municipal y la Guardia Civil se trasladaron hasta la zona para regular el tráfico, que se vio afectado durante las dos horas en las que los bomberos mantuvieron sus vehículos estacionados en el arcén para poder utilizar las bombas de agua y trabajar en sofocar el incendio. A las 20.00 horas, los efectivos recogían las medios trasladados para regresar a sus bases.

