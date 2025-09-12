Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital

Ha ocurrido en la cocina de una vivienda de Víctor Gallego, a la altura del número 25

Efectivos en Víctor Gallego, en el lugar de la explosión

Efectivos en Víctor Gallego, en el lugar de la explosión / Cedida

Una bombona de gas ha explotado en la cocina de una vivienda en la avenida de Víctor Gallego de Zamora capital, a la altura del número 25. Como resultado de la deflagración ha resultado herido un hombre de 65 años, que se encuentra consciente.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado sanitarios y una UVI móvil además de agentes de Policía Nacional y Municipal, y Bomberos de Zamora. También han dado aviso a la distribuidora Nedgia.

Archivo - Bombonas de butano

Archivo - Bombonas de butano / ARCHIVO

((Ampliaremos la información))

