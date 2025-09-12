Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital
Ha ocurrido en la cocina de una vivienda de Víctor Gallego, a la altura del número 25
T. S.
Una bombona de gas ha explotado en la cocina de una vivienda en la avenida de Víctor Gallego de Zamora capital, a la altura del número 25. Como resultado de la deflagración ha resultado herido un hombre de 65 años, que se encuentra consciente.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado sanitarios y una UVI móvil además de agentes de Policía Nacional y Municipal, y Bomberos de Zamora. También han dado aviso a la distribuidora Nedgia.
((Ampliaremos la información))
