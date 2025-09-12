No habrá autobuses para la manifestación de incendios de Zamora "porque nadie los ha pedido"

La Diputación de Zamora no fletará autobuses para facilitar el acceso de los ciudadanos de las distintas comarcas de Zamora a la manifestación de protesta contra los incendios forestales convocada por La Culebra no se calla para este sábado a las 12.00 horas en la plaza de La Marina de Zamora.

"No tenemos constancia oficial de que haya tenido nadie una colaboración de la Diputación. Tampoco sabemos exactamente contra quién o contra qué se manifiesta esta manifestación", respondió el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte, preguntado sobre si la institución provincial pondrá autobuses para acudir a la protesta, como hizo cuando se convocaron las manifestaciones contra la supresión de paradas del AVE en Sanabria.

"Actualmente, no le puedo dar otra opinión sobre este asunto. Es cierto que yo a través de redes sociales he visto que se está convocando a través de algunos grupos de WhatsApp o a través de algunos grupos una manifestación en la Marina. Pero ni sabemos qué es lo que se solicita, ni sabemos qué es lo que se pide. Para tener una opinión sobre una manifestación son aspectos que deberíamos conocer".

En todo caso, "si alguien necesita alguna aportación de la Diputación, lo primero y principal, como ya hizo las asociaciones de usuarios de Sanabria, por ejemplo, si se refiere a esa, que es la que se celebró en Zamora Capital, lo solicitaron por escrito, la colaboración de la Diputación. Pero día de hoy nadie ha solicitado a la Diputación ningún tipo de colaboración" para la manifestación de protesta por los incendios forestales.

Reunión con Mañueco y Consejo de Alcaldes

Respecto a la reunión que mantiene este viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con los presidentes de las diputaciones más afectadas por los incendios de este verano, entre ellos el zamorano Javier Faúndez, De la Parte se remitió a las explicaciones que dará el máximo mandatario provincial en el Consejo de Alcaldes Extraordinario convocado para este mismo lunes.

Será el foro adecuado donde poner en común el problema, "junto a todos los alcaldes de la provincia, que son los auténticos conocedores de la realidad de sus municipios y de cómo pueden solucionarse los problemas en torno a esta tragedia que hemos vivido a lo largo del verano con los incendios. Se van a proponer una serie de soluciones dentro de las competencias de la Diputación Provincial y en acuerdo con el resto de municipios de la provincia los cuales también tienen algunas competencias, como saben, en la prevención fundamentalmente de este tipo de incendios".

No quiso pronunciarse sobre los planteamientos que lleva Faúndez a la reunión de Valladolid antes de que esta se haya producido.

Suscríbete para seguir leyendo