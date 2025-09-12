La fiesta de la Virgen de los Herreros se celebra el 28 de septiembre

El 28 de septiembre, a partir de la una de la tarde, se celebra la fiesta de la Virgen de los Herreros, una celebración popular que se remonta a 17 años atrás cuando, con motivo de la restauración de la imagen que mora en una hornacina de la tradicional calle de tapeo y copas de Zamora, se organizó una primera concentración en honor a Nuestra Señora.

Este año la concentración está convocada a la una de la tarde en la Plaza Mayor de Zamora, a la que han sido invitadas expresamente las peñas de la ciudad y en la que se repartirán 2.300 pañoletas. A continuación, una charanga animará el traslado de los participantes hasta la hornacina de la Virgen, donde se pronunciará el pregón (hay candidato, pero aún no ha confirmado) y la ofrenda floral.

A continuación la fiesta con charanga se adentrará por toda la calle, donde hay preparadas más sorpresas para quienes decidan sumarse a la jarana. La oferta de precio único es la de vino, cerveza o sangría con tapa es de tres euros.

En la presentación de los actos ofició de anfitriona Caja Rural de Zamora, con la técnico de comunicación Laura Huertos, y asistieron el presidente y la tesorera de la Asociación de Hosteleros de los Herreros, Rafa Lorenzo y Emilia Santos Peña, además del diputado de Juventud, Juan del Canto y el concejal de festejos David Gago.

Lorenzo explicó que la calle de Los Herreros vive un buen momento, ya que tiene 25 negocios abiertos y solo dos locales cerrados, que están en alquiler ahora mismo, con una oferta muy completa que va desde los bares típicos de tapas a los de copas, pasando por los que ofrecen comidas o cenas.