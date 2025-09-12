Una explosión de gas en Víctor Gallego de Zamora causa la alarma y rememora la de Regimiento de Toledo de agosto

Un escape de gas procedente de una bombona de butano de la cocina se ha producido este viernes en una vivienda en la avenida de Víctor Gallego de Zamora capital, a la altura del número 25. Como resultado de la deflagración ha resultado herido un hombre de 65 años, que se encuentra consciente, según la información facilitada en un primer momento por el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado sanitarios y una UVI móvil además de agentes de Policía Nacional y Municipal y los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora. También han dado aviso a la distribuidora Nedgia.

El suceso ha causado alarma en el vecindario y ha traído a la memoria de muchos zamoranos lo ocurrido el pasado 1 de agosto, cuando una explosión de gas en las obras de la red de calor en la calle Regimiento de Toledo dejó dos personas heridas y causó importantes daños materiales en las viviendas y los locales comerciales del entorno.

En la nueva explosión de este viernes el estruendo de la deflagración asustó a los vecinos y quienes pasaban por la zona, pero no fue tan grande ni tuvo consecuencias en la vía pública como sí ocurrió en el suceso que conmocionó a la ciudad al inicio del mes de agosto y que dejó unas llamaradas de varios metros de altura hasta que se logró cortar el suministro de gas en la zona.

Efectivos de los bomberos junto al edificio de la explosión. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora ha informado de que en la vivienda se encontraban dos personas, una que resultó herida y otra que salió ilesa del incidente. Los primeros datos, según ha precisado el área municipal que dirige el edil David Gago, apuntan a que se trataba de un escape de gas butano, posiblemente en la instalación, ya que la bombona no presentaba signos de explosión.

Un bombero coge un extractor de humo. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La vivienda ha sufrido daños severos, pero los pisos colindantes del mismo edificio y de los contiguos no se han visto afectados.

Hasta el lugar se han desplazado la práctica totalidad de efectivos del parque de Bomberos de Zamora, junto a distintas unidades de la Policía Municipal y la Policía Nacional. El hombre herido ha sido trasladado en una UVI móvil al Hospital Virgen de la Concha de Zamora, según informaron fuentes municipales.

Consejos

Los suministradores de gas recuerdan que cuando se detecte olor a gas en una vivienda es necesario cerrar la llave de paso, abrir las ventanas y puertas para favorecer la ventilación y evacuación de los gases acumulados y hay que evitar para evitar riesgos conectar aparatos eléctricos, encender luces o fuentes de calor como mecheros, cerillas o cigarrillos.