Los estudiantes asturianos tendrán una asignatura sobre la cultura sidrera, ¿sería posible en Zamora una en torno al vino?
Polémica en el Principado por una medida que alarma a la Asociación de Pediatras por la normalización del alcohol desde las aulas
Cuando pensabas que ya lo habías visto todo en los cambios de la educación, llega la comunidad autónoma de Asturias y sorprende con la introducción de la cultura sidrera en el currículum docente de los colegios asturianos . Se trata de una medida anunciada en agosto por el Principado y que ha abierto un intenso debate sobre la ética y la conveniencia de trasladar al ámbito educativo la bebida más emblemática de la región, con sus correspondientes seis grados de alcohol. La medida, presentada por la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, contempla no solo la incorporación de contenidos sobre la sidra en el currículo escolar sino también la edición de materiales didácticos.
¿Te imaginas algo así con la cultura del vino en Zamora? Una asignatura denominada "la cultura del vino" parece impensable en el currículum educativo de Castilla y León hasta el punto de que la Asociación Asturiana de Pediatría ya se ha puesto en pie de guerra con una dura crítica a la decisión del Ejecutivo regional ya que puede suponer "fomentar indirectamente su consumo" entre los menores. El Ejecutivo autonómico, sin embargo, se mantiene firme en su planteamiento y puntualiza que "su presencia en el currículo escolar será como un conocimiento más, nunca en otro sentido".
El debate está servido: mientras los pediatras piden prudencia y advierten contra la posibilidad de normalizar el consumo en edades tempranas, el Principado insiste en que se trata de un reconocimiento cultural y patrimonial que puede convivir con la educación en hábitos de vida saludable. Quién sabe si esta medida, de llegarse a implantar finalmente, se haría extensible a otras comunidades que, en el caso de Castilla y León, tendría al vino como principal análogo.
