El empleado que falseó facturas y se quedó 55.800 euros admite su culpa

El Juzgado de lo Penal acaba de condenar a una año de prisión al empleado de una empresa de maquinaria que eliminó facturas de la contabilidad y modificó otras para apropiarse de 55.800 euros, robo que fue haciendo en pequeñas cantidades para no levantar sospechas y que, finalmente, quedó al descubierto al llevar a cabo un arqueo en el que no se observó el desfase.

La Fiscalía de Zamora accedió a rebajar la pena de cárcel, inicialmente fijada en tres años, al reconocer el acusado los delitos de hurto y de falsificación documental, consideradas atenuantes, y porque ya está condenado por el Juzgado de lo Social a devolver los 55.800 euros sustraídos durante varios años. La magistrada de lo Penal accedió a suspender su ingreso en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en dos años. La multa reduce a 540 euros y al pago de 1.105 euros.

El trabajador sustrajo también dinero en efectivo de la caja registradora desde enero de 2022, además de variar o anular facturas para no dejar rastro de los hurtos que iba haciendo. El arqueo de las cuentas de 2023 dejó al descubierto las irregularidades del ahora condenado, de iniciales PL.N.M., corroboraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio maquinaria.

El acusado mantuvo el nombre de usuario y la clave de una compañera que había dejado de trabajar en la empresa para acceder a la contabilidad y para manipular las facturas a su antojo, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía. La empresa para la que llevaba varios años trabajando está en el polígono de La Hiniesta.

Suscríbete para seguir leyendo