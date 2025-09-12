El Centro de FP de Zamora abre su oferta parcial modular en bar y vinos

El Centro Integrado de FP Ciudad de Zamora de la avenida de Requejo mantiene abierto hasta este viernes el plazo de inscripción para la oferta parcial modular y certificados de profesionalidad en el ciclo de grado medio de Hostelería y Restauración. Concretamente los módulos ofertados son los de Servicios en bar-cafetería y El vino y su servicio.

Se trata de unas enseñanzas recién aprobadas con carácter experimental por la Consejería de Educación y que tratan de facilitar el acceso a estudiantes que puedan realizar determinados módulos sin necesidad de matricularse en un ciclo formativo concreto.

De momento se han ofertado estos dos módulos pero el centro zamorano tiene permiso para otros de la misma familia de servicios de Restauración, como manipulación de alimentos, ofertas gastronómicas y operaciones básicas en bar-cafetería, entre otras. n