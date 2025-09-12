La Asociación contra el Cáncer busca voluntarios para el programa escolar

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora impulsa un programa de voluntariado en centros escolares que une ciencia, salud y compromiso social. Una iniciativa pensada para quienes disfrutan transmitiendo conocimiento y quieren aportar su granito de arena en la educación de los más pequeños.

El programa incluye talleres de ciencia, actividades para fomentar hábitos de vida saludables y campañas de sensibilización contra el cáncer. A través de dinámicas participativas, juegos y experiencias prácticas, las personas voluntarias acercan a los niños y niñas al apasionante mundo de la ciencia, despertando vocaciones tempranas y potenciando su curiosidad por descubrir.

Otro de los objetivos clave es romper el tabú del cáncer en la población infantojuvenil, abordando el tema con un lenguaje claro, adaptado y positivo, que permite a los escolares comprender qué es la enfermedad y, sobre todo, aprender que se puede hablar de ella sin miedo. Se trata de normalizar la conversación para reducir prejuicios y contribuir a una sociedad más informada y solidaria desde edades tempranas.

Además, el programa promueve hábitos de vida saludables de manera lúdica y atractiva, transmitiendo la importancia de la alimentación equilibrada, la práctica de ejercicio físico y el cuidado del bienestar emocional. Todo ello, en un entorno cercano y divertido, donde los niños y niñas aprenden casi sin darse cuenta gracias al juego y la participación activa.

Para quienes se suman como voluntarios y voluntarias, la experiencia no solo supone la satisfacción de colaborar con una causa social, sino también una oportunidad de crecimiento personal y académico. El voluntariado en colegios permite desarrollar habilidades de comunicación, empatía y trabajo en equipo, y además puede convalidarse por créditos ECTS, lo que lo convierte en un complemento formativo con gran valor añadido.

“Compartir con los más pequeños no solo despierta su curiosidad científica, también nos devuelve ilusión y entusiasmo por aprender. El voluntariado en colegios es una manera de sembrar futuro, promoviendo salud y conciencia social desde las primeras etapas de la vida”, señala Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado en Zamora.

Quienes quieran participar como voluntarios impartiendo estas actividades pueden informarse a través a través del teléfono 900 100 036, gratuito y operativo 24 horas, o acudir a la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora en Avenida Portugal 40-42.

Porque enseñar también es aprender, y acompañar a los más pequeños en su educación es construir una sociedad más sana, informada y solidaria.