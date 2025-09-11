Zahara ofrecerá un concierto en Zamora a finales de año

Zahara es una de las artistas confirmadas que aparecen en la programación del Teatro Principal de Zamora para el último cuatrimestre del año. La artista recalará en el liceo municipal de Zamora capital el jueves 11 de diciembre para ofrecer un concierto acústico dentro de su gira 'Lento ternura', título de su nuevo álbum.

Tras su aclamado 'Puta', en este sexto disco de estudio Zahara se sumerge "desde una posición liberadora, impulsada por una curiosidad musical que la lleva a producir, por primera vez y de manera íntegra, uno de sus trabajos".

El resultado de su último trabajo es un sonido que combina electrónica oscura, pop atmosférico y unas letras reflexivas, cargadas de filosofía. "Con Lento Ternura, Zahara nos invita a reducir la velocidad en nuestro frenético estilo de vida y a abrazar la ternura como la más pura de las expresiones humanas", explican desde la discográfica.

El concierto comenzará a las 20.30 horas y las entradas aún no están a la venta. Previsiblemente, las localidades saldrán a la venta durante el mes de noviembre en la web del Teatro Principal de Zamora y en su taquilla física de la calle San Vicente.

