Vuelve el olimpo de la música en Zamora: La Cueva del Jazz presenta su programación de conciertos
La sala de conciertos programa cuarenta actuaciones hasta final de año
Tras casi medio siglo, la música sigue sonando en La Cueva del Jazz en Vivo. La sala de conciertos de Zamora anuncia su programación para los cuatro últimos meses del año. Una "nueva y vibrante" temporada de música que incluye 40 conciertos de 46 bandas diferentes, que abarcan una amplia variedad de estilos y géneros: desde rock, blues, indie, tangos, rap y música urbana, hasta punk-rock, rock estatal y música de autor.
"Nuestra programación reúne a bandas emergentes, grupos en pleno auge y formaciones ya consolidadas en la escena musical: bandas locales, estatales e internacionales se darán cita en nuestro escenario para ofrecer conciertos inolvidables en la ciudad", expresan desde La Cueva del Jazz.
Además, como novedad, en esta temporada han desarrollado un nuevo ciclo, Rocking The Stage, que engloba conciertos internacionales de diversos estilos de rock y blues durante cinco jueves. "Dentro de este ciclo disfrutaremos desde Australia con Smoke Stack Rhino y desde EEUU con Paul Benjaman Band, Lord Bishop, Bob Wayne, Munly J Munly y Dudley Taft", citan. Otras propuestas internacionales que pasarán por nuestro escenario serán la legendaria banda británica Dr. Feelgood y el músico y presentador argentino Diego Mizrahi.
Toda la información sobre las entradas puedes encontrarlas en su web.
Conciertos en La Cueva del Jazz
- Miércoles 24 de septiembre. DR. FEELGOOD (UK). Hora: 21:00. Entrada anticipada: 17 € + Gastos de gestión (GG). Entrada taquilla: 20 €.
- Sábado 27 de septiembre. DROKAN. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 5 €. Entrada taquilla: 7 €.
- Jueves 2 de octubre. PAUL BENJAMAN BAND (EEUU). Ciclo Rocking The Stage. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG. Entrada taquilla: 12 €.
- Viernes 3 de octubre. CORAZONES ELÉCTRICOS + TINNITUS. Hora: 20:30. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €. Entrada gratuita para los menores de 25 años.
- Sábado 4 de octubre. THE FLYING REBOLLOS + CARLOS BALACERA Y LOS CAÑONES RECORTADOS. Hora: 20:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 18 €.
- Jueves 9 de octubre. THE NEW RAEMON. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Viernes 10 de octubre. ESTE MADRIZ - TRIBUTO A LEÑO. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG. Entrada taquilla: 12 €.
- Sábado 11 de octubre. SOFIA GABANNA Hora: 21:00. Entrada anticipada: 13 € + GG. Entrada taquilla: 15 €. Concierto perteneciente al circuito AIEnRUTA organizado y financiado por AIE. Próximamente entradas a la venta.
- Viernes 17 de octubre. MALEVAJE. Formato en trío. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 15 € + GG Entrada taquilla: 18 €.
- Sábado 18 de octubre. BLACK BACK BAND - TRIBUTO A AC/DC. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG Entrada taquilla: 12 €. Próximamente entradas a la venta.
- Jueves 22 de octubre. DIEGO MIZRAHI (ARGENTINA). Blues. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €. Próximamente entradas a la venta.
- Viernes 24 de octubre. QUARTET TARANTINO. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 8 € + GG. Entrada taquilla: 10 €.
- Sábado 25 de octubre. JERO ROMERO. Acústico. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 20 € + GG. Entrada taquilla: 22 €. Patrocina: Vibra Mahou.
- Jueves 30 de octubre. SMOKE STACK RHINO (AUSTRALIA). Ciclo Rocking The Stage. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG. Entrada taquilla: 12 €.
- Viernes 31 de octubre. SUPER SONIC REBEL FEST - HALLOWEEN EDITION: TITIS TWISTER + TWIN GHOSTS + LOS HERMANOS GILIPOLLAS + SILVER. Hora: 19:30. Entrada anticipada: 8 € + GG. Entrada taquilla: 10 €.
- Sábado 1 de noviembre. PENSANDO EN TI - TRIBUTO A LOS SUAVES. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Jueves 6 de noviembre. LORD BISHOP (EEUU). Ciclo Rocking The Stage. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG. Entrada taquilla: 12 €.
- Viernes 7 de noviembre. PONGAMOS QUE HABLO DE JOAQUÍN - TRIBUTO A JOAQUÍN SABINA. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Sábado 8 de noviembre. U2 LIVE. Tributo a U2. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 15 € + GG. Entrada taquilla: 20 €.
- Jueves 13 de noviembre. LICHIS. Concierto acústico. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 15 € + GG. Entrada taquilla: 18 €.
- Viernes 14 de noviembre. MANOLO KABEZABOLO Y LOS QUE TE REVIENTAN EL BOLO. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 18 € + GG. Entrada taquilla: 20 €.
- Sábado 15 de noviembre. LA GRIPE Y TÚ - TRIBUTO A PLATERO Y TÚ. Hora: 21:00. Próximamente más información y entradas a la venta.
- Jueves 20 de noviembre. VARGAS BLUES BAND. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 18 € + GG. Entrada taquilla: 22 €.
- Viernes 21 de noviembre. PUÑO DRAGÓN. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 15 € + GG. Entrada taquilla: 18 €.
- Sábado 22 de noviembre. KAMIKAZES. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Jueves 27 de noviembre. BOB WAYNE (EEUU) + MUNLY J MUNLY (EEUU). Ciclo Rocking The Stage. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Viernes 28 de noviembre. KYR4 + COPO. Hora: 21:00. Entrada: 12 € + GG. Colabora: AIENRUTA. Colabora: Colectivo 49. Concierto perteneciente al circuito AIEnRUTA organizado y financiado por AIE.
- Sábado 29 de noviembre. GUADALUPE PLATA. Hora: 21:00 Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €.
- Jueves 4 de diciembre. DUDLEY TAFT (EEUU). Ciclo Rocking The Stage. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 10 € + GG. Entrada taquilla: 12 €.
- Sábado 6 de diciembre. HACIENDO EL INDIE. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 8 € + GG. Entrada taquilla: 10 €.
- Domingo 7 de diciembre. ATOMIC MEGALODON. Hora: 21:00. Próximamente más información y entradas a la venta.
- Viernes 12 de diciembre. LOBOS - TRIBUTO A PEREZA Y LEIVA. Hora: 21:30. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €. Próximamente entradas a la venta.
- Sábado 13 de diciembre. LOS GANDULES. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 12 €. Entrada taquilla: 15 €.
- Domingo 14 de diciembre. CONCIERTO MATINAL: LOS GANDULES. Hora: 12:30. Entrada anticipada: 12 €. Entrada taquilla: 15 €. Entrada niños (Menores de 13 años): Anticipadas: 8€. Taquilla: 10€.
- Viernes 19 de diciembre. INSPECTOR RIFF. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 8 €. Entrada taquilla: 10 €. Próximamente entradas a la venta.
- Sábado 20 de diciembre. MARABAO Y TÚ - TRIBUTO A PLATERO Y TÚ. Hora: 21:00. Entrada anticipada: 8 € + GG. Entrada taquilla: 12 €. Próximamente entradas a la venta.
- Viernes 26 de diciembre. LA MILAGROSA + MINIÑO. Hora: 20:30. Entrada anticipada: 12 € + GG. Entrada taquilla: 15 €. Patrocina: Vibra Mahou.
- Sábado 27 de diciembre. BAZAR TOKIO. Hora: 21:00. Próximamente más información y entradas a la venta.
- Domingo 28 de diciembre. ARIZONA BABY. Hora: 20:30. Entrada anticipada: 16 € + GG. Entrada taquilla: 20 €.
- Martes 30 de diciembre. 42 ANIVERSARIO DE LA CUEVA DEL JAZZ: ÑACO GOÑI BLUES BAND. Hora: 21:00. Próximamente más información y entradas a la venta.
