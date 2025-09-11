A la venta las Edades del Hombre de Zamora, aún sin fecha de inauguración

La Fundación Las Edades del Hombre ha sacado a la venta las entradas para la próxima edición de Esperanza que se desarrollará en San Cipriano, El Carmen de San Isidoro y la Catedral de Zamora desde la segunda quincena de octubre hasta primeros de abril, tras la Semana Santa de 2026. La fecha exacta de inauguración todavía no está fijada, a expensas de la agenda de la principal autoridad que asista al evento, que suele ser algún miembro de la Familia Real.

De momento se está trabajando ya en el montaje de la muestra y en la coordinación de esfuerzos con los agentes del sector turístico e instituciones de Zamora para lo cual se ha llevado a cado una Jornada de Dinamización en el Seminario.

El director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López, explicó que la Fundación Las Edades del Hombre "ha decidido apostar por no solo una exposición titulada EsperanZa, sino por una tierra, por una provincia que necesita esperanza y estamos convencidos de que a través del patrimonio se le puede dotar a esta tierra de fuertes dosis de esperanza. El arte o el patrimonio genera riqueza, genera atractivo turístico, genera cultura y, sobre todo, también genera diálogo con la fe, que desde la Diócesis es una preocupación fundamental".

Julio César García, el administrador gerente de la Fundación de las Edades del Hombre explicó que no se trata solo de una exposición, sino de "un proyecto. Queremos que la exposición desborde los límites de lo que son las sedes, de la Catedral de Zamora, que desborde los términos de la Iglesia de San Cipriano y de la Iglesia del Carmen, para convertirse en un proyecto de ciudad y para convertirse en un proyecto de provincia, para potenciar el patrimonio. Por supuesto van a estar en el interior de las exposiciones las mejores obras de Castilla y León, también de fuera de nuestra comunidad, pero va a estar muy presente el inmenso patrimonio natural e histórico-artístico que tiene Zamora y su provincia".

Juan Carlos López presenta la jornada, en presencia de Julio César García, Víctor López de la Parte, Fernando de Patrocinio y Christoph Strieder / Cedida

El concejal de Turismo, Christoph Strieder, recordó que la primera edición zamorana de Las Edades del Hombre, en 2002, RemembranZa, fue "un antes y un después para la promoción de la ciudad, ha sido realmente un desarrollo enorme". Por eso, ante esta nueva edición "creo que podemos aprender todo de la museología también de la exposición y esa oferta es sumamente importante, sobre todo en una fase en que el turismo en general está en una situación complicada. Zamora ha bajado en este año un 15% y entonces ese acontecimiento de las Edades del Hombre es para la promoción y para la economía de la ciudad extraordinariamente importante".

Rutas por la provincia

El diputado de Turismo Víctor López de la Parte, anunció que el "Patronato de Turismo de la Diputación Provincial va a poner en marcha, a su vez y coincidiendo con Las Edades del Hombre, una serie de rutas para que las personas que vengan a conocer esta exposición puedan visitar también parte del arte sacro de nuestro patrimonio natural y de nuestro patrimonio cultural alrededor de toda la provincia".

El objetivo destacó De la Parte, "es ampliar la estancia y la pernoctación de todas las personas que nos vengan a ver". Tras agradecer la buena sintonía y colaboración entre Junta, Diputación y Ayuntamiento, reclamó la implicación del Gobierno: "Hay que tener más frecuencias de AVE, hay que tener mejores conexiones en la ciudad de Zamora para dar facilidad a que los turistas lleguen a nuestra ciudad y luego puedan desplazarse en todas estas iniciativas que la Diputación va a poner en marcha. Y para eso pedimos un esfuerzo mayor tanto al Ministerio de Cultura como a la subdelegación del Gobierno en Zamora".

Fernando de Patrocinio, jefe de división de Turismo de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León destacó que "Las Edades del Hombre es el gran proyecto a nivel patrimonial, cultural y turístico de nuestra comunidad autónoma ya desde hace muchos años" y aseguró una gran promoción del evento "porque creemos en él y creemos que es dinamizador de la actividad económica, turística y cultural en los sitios donde se celebra".

"Edición tras edición, dijo, se demuestra que es una tarjeta de presentación que atrae gente de todo el mundo, de fuera de nuestra comunidad autónoma, de todo el país, incluso extranjeros. Y en este caso tenemos la oportunidad de que en Zamora tenemos muy cercana Portugal, con quien tenemos muchas sinergias y mucha relación, que se revela como un gran mercado que mira mucho hacia nosotros y hay que aprovecharlo".

Las administraciones públicas "estamos, sin duda ninguna, tirando del carro", pero animó a que "el sector privado se una, porque este al final es un proyecto de ciudadanía, es un proyecto de comunidad autónoma, donde la colaboración público-privada es fundamental para salir adelante y para que las ciudades y las sedes donde se celebre, realmente vivan esa religiosidad, la vida cultural y se mueva la economía y el turismo", indicó De Patocinio

En la Jornada del Seminario los organizadores pretendieron "contar con todos los agentes que desde el propio territorio están involucrados en difundir el patrimonio, como Beatriz Barrios, es decir, de gente, de influencers, de gente que, de alguna manera, está vendiendo la riqueza patrimonial que tiene Zamora y que tiene su provincia", señaló Julio César García.