¿A ti también te ha "regado" el camión de la limpieza de Zamora con su riego por las calles?

"Vas por la calle tranquilamente en dirección al trabajo y si te descuidas, te riegan". Pero literal. Y no es algo puntual sino que "ocurre casi a diario". Así se expresan varios zamoranos que han empezado el día mojados a consecuencia de los riegos mañaneros del servicio de limpieza de Zamora por la zona del casco histórico. Hasta tal punto es "que a veces los que conducen ni miran", ya que "aunque hay quienes se toman la molestia de cambiar la dirección del chorro si ven pasar gente, si te pillan en un giro te mojan fijo", explica otro vecino del casco histórico.

Así funcionan

Los chorros de agua de un camión de limpieza funcionan mediante un sistema de bomba de alta presión que impulsa agua desde su cisterna a través de mangueras y boquillas especializadas. Estas boquillas crean chorros potentes y dirigidos que desincrustan residuos, limpian las paredes de las tuberías y eliminan obstrucciones. Luego, un sistema de succión recoge el agua sucia y los residuos desprendidos, almacenándolos en el depósito del camión.

Las boquillas están diseñadas para crear chorros con diferentes espesores, dependiendo de la aplicación específica, y así ser más eficaces en la limpieza de tuberías o superficies.