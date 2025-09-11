¿A ti también te ha "regado" el camión de la limpieza de Zamora con su riego por las calles?
"Vas tranquilamente en dirección al trabajo por la mañana y si te descuidas... te empapan"
"Vas por la calle tranquilamente en dirección al trabajo y si te descuidas, te riegan". Pero literal. Y no es algo puntual sino que "ocurre casi a diario". Así se expresan varios zamoranos que han empezado el día mojados a consecuencia de los riegos mañaneros del servicio de limpieza de Zamora por la zona del casco histórico. Hasta tal punto es "que a veces los que conducen ni miran", ya que "aunque hay quienes se toman la molestia de cambiar la dirección del chorro si ven pasar gente, si te pillan en un giro te mojan fijo", explica otro vecino del casco histórico.
Así funcionan
Los chorros de agua de un camión de limpieza funcionan mediante un sistema de bomba de alta presión que impulsa agua desde su cisterna a través de mangueras y boquillas especializadas. Estas boquillas crean chorros potentes y dirigidos que desincrustan residuos, limpian las paredes de las tuberías y eliminan obstrucciones. Luego, un sistema de succión recoge el agua sucia y los residuos desprendidos, almacenándolos en el depósito del camión.
Las boquillas están diseñadas para crear chorros con diferentes espesores, dependiendo de la aplicación específica, y así ser más eficaces en la limpieza de tuberías o superficies.
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración