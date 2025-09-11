El plazo para solicitar a la Junta el bono infantil concluye el día 15 en Zamora

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene abierto el plazo de presentación de solicitudes para el Bono Infantil, una nueva ayuda directa destinada a sufragar actividades extraescolares de menores de entre 4 y 12 años. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, establece como fecha límite para presentar la solicitud el próximo 15 de septiembre.

Este apoyo económico, de 200 euros por cada menor, forma parte del conjunto de medidas promovidas por la Junta de Castilla y León para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La Junta ha previsto un presupuesto inicial de 16 millones de euros para cubrir la demanda en toda la comunidad, con posibilidad de ampliarlo si fuera necesario. En el caso de Zamora, se estima que el Bono Infantil beneficiará a 4.648 menores.

Actividades

Este apoyo económico, presentado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, subvenciona cualquier tipo de actividad extraescolar de carácter educativo, cultural, deportivo o formativo. Entre otras, se incluyen clases de idiomas, música, programación, danza, deportes o talleres, así como aquellas que se realicen en el propio centro educativo fuera del horario lectivo.

Las bases reguladoras, publicadas en el BOCyL el pasado 14 de julio, establecen que podrán acogerse a esta ayuda las familias en las que ambos progenitores estén trabajando y sus ingresos no superen los 55.000 euros anuales, o la mitad de esta cuantía en el caso de las familias monoparentales. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades refuerza su compromiso con las familias, la corresponsabilidad en el hogar y la igualdad de oportunidades, facilitando que los progenitores puedan desarrollar su actividad profesional sin renunciar al cuidado de sus hijos.

