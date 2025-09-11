Estas piedras tienen premio: cógelas si las encuentras en Zamora

Muchas veces vamos caminando con prisa, mirando el móvil o a las musarañas, pero prestar más atención a nuestro entorno tendrá recompensa. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible organizada por el Ayuntamiento de Zamora y la Jefatura de Tráfico, numerosas piedras serán liberadas por las calles de Zamora entre los días 16 y 20 de septiembre gracias a la colaboración de Zamora-Roc.

Todas ellas están pintadas a mano con dibujos que hacen referencia a la movilidad: bicis, semáforos, pasos de cebra y ciclistas (incluso un Minion, Peppa Pig o Pocoyo montando en bicicleta). En la siguiente galería de fotos puedes ver todas las piedras:

Piedras pintadas /

Si encuentras alguna de ellas, no la tires porque tiene premio. Para recogerlo, tendrás que acudir con la piedra a las pistas de Tráfico (ubicadas en la avenida Príncipe de Asturias y Camino Las Llamas s/n) el domingo 21 de septiembre a las 11.30 horas.

Los "cazadores" de piedras recibirán un diploma y un regalo. "Y si te apetece, quédate después a pintar con nosotros un mural muy especial con motivo de la Semana Europea de la Movilidad", explican.

En los próximos días, Zamora-Roc ofrecerá pistas sobre la ubicación orientativa de cada una de ellas.