Estas piedras tienen premio: cógelas si las encuentras en Zamora

Quienes las localicen serán obsequiados con un regalo por la Semana Europea de la Movilidad

Piedras con premio por la Semana de la Movilidad.

Piedras con premio por la Semana de la Movilidad. / Cedida

Isabel Rodríguez

Muchas veces vamos caminando con prisa, mirando el móvil o a las musarañas, pero prestar más atención a nuestro entorno tendrá recompensa. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible organizada por el Ayuntamiento de Zamora y la Jefatura de Tráfico, numerosas piedras serán liberadas por las calles de Zamora entre los días 16 y 20 de septiembre gracias a la colaboración de Zamora-Roc.

Todas ellas están pintadas a mano con dibujos que hacen referencia a la movilidad: bicis, semáforos, pasos de cebra y ciclistas (incluso un Minion, Peppa Pig o Pocoyo montando en bicicleta). En la siguiente galería de fotos puedes ver todas las piedras:

GALERÍA | Piedras pintadas con premio por la Semana de la Movilidad en Zamora

Si encuentras alguna de ellas, no la tires porque tiene premio. Para recogerlo, tendrás que acudir con la piedra a las pistas de Tráfico (ubicadas en la avenida Príncipe de Asturias y Camino Las Llamas s/n) el domingo 21 de septiembre a las 11.30 horas.

Los "cazadores" de piedras recibirán un diploma y un regalo. "Y si te apetece, quédate después a pintar con nosotros un mural muy especial con motivo de la Semana Europea de la Movilidad", explican.

En los próximos días, Zamora-Roc ofrecerá pistas sobre la ubicación orientativa de cada una de ellas.

