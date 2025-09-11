Piden dos años de cárcel y 5.220 euros por 389 gramos de marihuana

Un zamorano se enfrenta a dos años de prisión y al pago de una deuda de 5.220 euros por llevar encima 389 gramos de resina de cannabis, distribuidos en cuatro tabletas que se presume que iban destinadas al tráfico de drogas, delito por el que será juzgado salvo que admita los hechos y alcance un acuerdo con la Fiscalía de Zamora que le imputa la venta de este tipo de estupefacientes en la capital, donde fue arrestado el 27 de noviembre de de 2023.

La tasación de la marihuana que transportaba el acusado de iniciales I.L.G. cuando la Policía Nacional le detuvo le habría falicitado unas ganancias de 2.609 euros, ya que el análisis de esos casi 400 gramos arrojaron una riqueza del 27,68%, valor a partir del cual se calcula el precio que habría alcanzado el cannabis al ser distruido en dosis. La Fiscalía solicita la imposición de las costas del juicio al procesado y que se le recluya 4 meses en Topas si no hace frente al pago de la multa.

Los agentes de la Comisaría de Zamora dieron el alto a I.L.G. a las 18.00 horas en el barrio de La Candelaria, en concreto, en la calle de Guerrero Julián Sánchez. Cuando se le registró se le encontró una bolsa con las cuatro tabletas de la resina de cannabis que tiene una mayor concentración de la sustancia estupefaciente y que para su consumo se puede vaporizar, quemar, cocinar, frotar o usar el chillum, una pipa específica para consumir esta sustancia.

Los consumidores de la resina de cannabis que fuman o vaporizan la sustancia experimentan sus efectos psicoactivos de forma potente y rápida dada la elevada concentración de los cannabinoides que contiene, es decir, los producidos por los compuestos químicos de la planta de cannabis, como el THC (psicoactivo) y el CBD (no psicoactivo). Esos compuestos interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo para producir efectos biológicos, de acuerdo con la información consultada. En definitiva, esta droga causa efectos nocivos para la salud cuando se consume de forma continuada durante años, frente a la creencia extendida de que no causa daños.

La resina es un componente esencial de la planta de cannabis, con elementos químicos muy complejos y diversos, tiene propiedades psicoactivas, potencia el sabor y el aroma de las cepas de marihuana, con propiedades ansiolíticas y antiinflmatorias, entre otras. Esas composiciones químicas causan efectos similares a los estupefacientes en todo el cuerpo, incluidos el sistema nervioso central y el sistema inmunitario.

