Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios

La Noche Blanca del Románico, La Ventana Market, la fiesta de la Virgen de los Herreros... un año más, Zamora vivirá el mes de septiembre con ambiente festivo.

Este sábado 12 de septiembre comienza la programación del Ayuntamiento de Zamora con las rutas teatralizadas sobre Ramón Álvarez y finalizará a finales de mes con el mercado medieval que se prolongará durante cuatro días.

El jueves 25 de septiembre el mercado abrirá sus puertas desde las 18.00 hasta las 23.00 horas y a las siete tendrá lugar el gran desfile inaugural.

Mercado medieval de Zamora / Alba Prieto

Como en ediciones anteriores, además de los numerosos puestos de artesanía que se instalarán por las calles del casco antiguo, también se desarrollarán talleres de oficios tradicionales que trabajarán la lana y el cuero. Asimismo, también se harán demostraciones de elaboración de perfumes y manuscritos.

Por otra parte, también habrá un rincón infantil con talleres para los más pequeños, un tiovivo y una ludoteca, entre otras actividades. Tampoco faltarán los tradicionales torneos de caballeros cada día a las 12.30, 14.00, 18.00 y 20.00 horas.

El horario del mercado medieval durante los siguientes días —26, 27 y 28— será de 11.30 a 23.00 horas.

