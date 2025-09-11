Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
Durante cuatro días, Zamora disfrutará de numerosos puestos de artesanía y actividades en el casco antiguo
La Noche Blanca del Románico, La Ventana Market, la fiesta de la Virgen de los Herreros... un año más, Zamora vivirá el mes de septiembre con ambiente festivo.
Este sábado 12 de septiembre comienza la programación del Ayuntamiento de Zamora con las rutas teatralizadas sobre Ramón Álvarez y finalizará a finales de mes con el mercado medieval que se prolongará durante cuatro días.
El jueves 25 de septiembre el mercado abrirá sus puertas desde las 18.00 hasta las 23.00 horas y a las siete tendrá lugar el gran desfile inaugural.
Como en ediciones anteriores, además de los numerosos puestos de artesanía que se instalarán por las calles del casco antiguo, también se desarrollarán talleres de oficios tradicionales que trabajarán la lana y el cuero. Asimismo, también se harán demostraciones de elaboración de perfumes y manuscritos.
Por otra parte, también habrá un rincón infantil con talleres para los más pequeños, un tiovivo y una ludoteca, entre otras actividades. Tampoco faltarán los tradicionales torneos de caballeros cada día a las 12.30, 14.00, 18.00 y 20.00 horas.
El horario del mercado medieval durante los siguientes días —26, 27 y 28— será de 11.30 a 23.00 horas.
Programa de Fiestas de Septiembre de Zamora 2025Programa de Fiestas de Septiembre de Zamora 2025
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora