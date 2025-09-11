Lola Herrera, Joaquín Reyes y Javier Gutiérrez brillan en la nueva programación del Principal de Zamora

El Teatro Principal de Zamora ha presentado la programación del último cuatrimestre del año, en la que se subirán a las tablas del escenario municipal zamorano reconocidos actores de la talla de Lola Herrera, Joaquín Reyes y el ganador de dos Goyas Javier Gutiérrez.

El programa recoge, como novedad, una campaña para captar público joven que bajo el nombre de "Palco 6" reserva las seis butacas de ese palco para jóvenes de hasta 26 años, a un precio asequible de seis euros por entrada, con el fin de captar a público joven que se acerque al teatro.

La programación recoge espectáculos de todo tipo "para seguir poniendo lo mejor de este teatro" al servicio de los zamoranos, según ha declarado el concejal responsable del Teatro Principal de Zamora, David Gago. Las funciones comienzan a finales de septiembre con protagonismo zamorano para la cantante Soledad Luna y la asociación etnográfica Bajo Duero en su 45 aniversario, y en medio de esos espectáculos se intercala el 26 de septiembre la función de "Nevenka", basada en el caso de acoso del exalcalde de Ponferrada a una de sus concejalas que llevó al cine en escenarios zamoranos Iciar Bollaín.

En octubre, además de las galas de magia, el ciclo del humor programa tres espectáculos cuyas entradas, como novedad, podrán también adquirirse conjuntamente con descuento. Las compañías Atalaya, Ron Lalá e Yllana, conocidas ya por el público zamorano, serán las que representen las obras de "El ávaro" de Moliere, "La Desconquista" y "Madnes", un delirio musical.

El Principal también tendrá cabida para la música clásica con la Filarmónica de Cámara de Colonia y para la ópera con el Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia y "Nabucco" de Verdi. También la primera infancia tendrá su espacio con el espectáculo que Baychimo ha llevado también a Shanghai "SUM".

Entre los grandes nombres de la nueva temporada del Principal destaca Lola Herrera, al frente de la interpretación de "Camino a la Meca" que se pondrá en escena los días 24 y 25 de octubre, en previsión de la demanda que generará su presencia como protagonista de la obra de Athol Fugard.

También destacan en la programación Joaquín Reyes, en un registro muy diferente al habitual, como protagonista de "La verdad" que se representa el 29 de noviembre, y Javier Gutiérrez que el 5 de diciembre es uno de los intérpretes de "Los yugoslavos" bajo la dirección de Juan Mayorga.

Volviendo a la programación de finales de octubre y principios de noviembre, tras la representación de un clásico como el Tenorio, el viernes 7 de noviembre se escenificará "Un monstruo viene a verme", una obra con apoyo de la AECC que dio pie a la película con el mismo nombre y que servirá de base para abordar el acoso escolar en una función específica para niños.

En el apartado experimental, a mediados de noviembre llegará "Hamlet. Entre todos", más de cuatro horas en las que el público será también protagonista del clásico de Shakespeare. Entre las funciones solidarias también habrá Música sin barreras con Peromato y La casa de Bernarda Alba que dará pie a una actividad complementaria con la Fundación Secretariado Gitano.

La programación se cerrará con un acústico de Zahara, "La asamblea de los muertos" de Capitonis Durii, la música del ciclo Inmersas con "La Gula" y la Navidad de la Agrupación Belenista La Morana.

