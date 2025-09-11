La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora acerca la música barroca a Bermillo este sábado y estará en el Ramos Carrión el domingo

La Joven Orquesta Sinfónica de Zamora, bajo la batuta de Mario Carpintero, acerca la música barroca a Bermillo de Sayago este sábado, en cuya iglesia de la Asunción ofrecerá un concierto a las 20.00 horas, dentro del ciclo "Resonancias Barrocas" que recalará en la capital zamorana, en el Teatro Ramos Carrión, este domingo, 14 de septiembre, a las 19.30 horas, ambos con entrada libre hasta completar el aforo, ha explicado el vicepresidente primero del PP en la Diputación Provincial y responsable de Cultura, Víctor López de la Parte, a quien la presidenta de la orquesta, Clementina Formariz López, agradeció el apoyo para fomentar la música, al igual que a la Fundación Caja Rural que ha financiado la cartelería del evento.

El programa incluye obras de Gustav Holst y Ottorino Respighi, "dos compositores del siglo XIX-XX que utilizan estructuras barrocas en sus creaciones"; y de Georg Philipp Telemann, un autor plenamente barroco, ha explicado Clementina Formariz López, que ha resaltado la intervención de los solistas Lucas Salvador con la flauta; de Sol Martín, con el oboe; y Mario Carpintero, con la viola. Como reseñable, ha apuntado la interpretación del violinista de 10 años Pedro Morillo, además de indicar que habrá jóvenes intérpretes de Toro, Salamanca o León como invitados de la Joven Orquesta de Zamora.

La presidenta de la formación musical agradeció a la Diócesis de Zamora su disposición a ceder los espacios para interpretar, en esta ocasión, así como al Conservatorio Profesional de Música Miguel Manzano, que ha facilitado instrumentos con los que 23 jóvenes músicos y músicas de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora ofrecerán el concierto en el que han empleado ocho horas diarias de ensayo desde el 6 de septiembre hasta este 12, bajo la dirección de Mario Carpintero, indicó Clementina Formariz, que agradecía la dedicación de estas personas para impulsar la música.

En términos similares se expresó López de la Parte para mostrar el compromiso de la Diputación con "la cultura de calidad y en mayúsculas" en referencia a esta actividad con la que se pretende "conseguir afición", tras lo que quiso ensalzar el trabajo de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora que "apuesta por seguir generando cultura y llevarla a los pueblos de nuestra provincia, cuyas gentes no podrían tener acceso a esa música de otro modo", por tanto, la formación "tendrá siempre a la Diputación para estas actividades".

La técnico de comunicación de Caja Rural, Laura Huertos, se unió a los agradecimientos a la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora "por seguir formando a todos esos jóvenes que cada año se suman al grupo" y aseguró la continuidad de la colaboración con este tipo de iniciativas.

Apertura del curso en el Ateneo de Miranda de Ebro

La institución provincial financiará, asimismo, el viaje de la orquesta a Miranda de Ebro, donde ha sido invitada para la apertura del curso musical 2025-2026 por el Ateneo Mirandés el 20 de septiembre, a las 19.30 horas en la Iglesia de los Sagrados Corazones, ha añadido el vicepresidente primero del PP en la institución. La presidenta de la Joven Orquesta Sinfónica de Zamora ha manifestado la gratitud de sus integrantes a la institución provincial por financiarles para poder acudir al evento.