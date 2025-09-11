Incendio a las afueras de Zamora: el fuego moviliza a los Bomberos
Por el momento se desconoce la causa de las llamas, originadas en una cuneta
A. A.
Tras una pequeña tregua de los incendios en la provincia, las sirenas de Bomberos han alarmado este jueves a los vecinos de Zamora capital. En torno a las seis de la tarde, un incendio se ha declarado en una cuneta del entorno de la Fuente de la Salud, ubicada en la N-122 en dirección hacia Alcañices.
El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Policía Municipal. Por el momento, se desconoce el origen de las llamas y su alcance.
LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ampliará esta información en unos minutos.
