Incendio a las afueras de Zamora: el fuego moviliza a los Bomberos

Tras una pequeña tregua de los incendios en la provincia, las sirenas de Bomberos han alarmado este jueves a los vecinos de Zamora capital. En torno a las seis de la tarde, un incendio se ha declarado en una cuneta del entorno de la Fuente de la Salud, ubicada en la N-122 en dirección hacia Alcañices.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha dado aviso a Bomberos del Ayuntamiento de Zamora, efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Policía Municipal. Por el momento, se desconoce el origen de las llamas y su alcance.

