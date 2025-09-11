Impugnada la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora

Tal y como anunció en el acto de proclamación de candidaturas, Francisco Iglesias Escudero ha impugnado ante el Obispado de Zamora la designación de Isabel García Prieto como aspirante a repetir en el cargo, debido a que supera los tres mandatos establecidos por los estatutos de la hermandad.

El recurso hace una descripción de los hechos que coincide sustancialmente con la interpretación de la cofradía. Es decir, los estatutos vigentes son los aprobados por el obispo Gregorio Martínez el 19 de julio de 2019, que fijan la elección del presidente por mandatos de cinco años. "La fecha para el cómputo del mandato será la del documento de confirmación, pudiendo permanecer en el cargo un máximo de tres mandatos consecutivos".

La entrada en vigor de estos estatutos derogó "todas las normas anteriores por las que se ha regido esta cofradía hasta el momento de aprobación de los estatutos". A partir de ahí las interpretaciones de recurrente y cofradía difieren.

Iglesias explica que lo que se hizo fue cambiar el máximo de mandatos consecutivos de dos a tres y su duración de cuatro a cinco años "con la única finalidad de que la ya entonces presidenta, Isabel García Prieto, pudiera optar a un tercer mandato consecutivo de otra forma contrario al articulado de los estatutos anteriores vigentes de 2011", basados en el estatuto marco aprobado por el obispo Casimiro López, cuyo uno de sus principales objetivos, explicitado en el artículo 9 era "la limitación de los mandatos consecutivos para evitar los abusos en la gestión de las cofradías a través de la perpetuación personal de sus principales cargos directivos".

Informe

Mientras la mesa electoral considera que el cómputo de los mandatos debe hacerse a raíz de la aprobación de los nuevos estatutos y, por tanto, sería la reelección de 2025 sería el segundo para Isabel García Prieto, el recurrente cree que esta interpretación sería una visión fraudulenta de la norma, ya que "al darse por válida su candidatura y resultar elegida este sería su cuarto mandato consecutivo, con opción a un quinto mandato posterior que le permitiría permanecer 24 años como presidenta de la cofradía".

Un informe previo sobre el particular indica que "los estatutos anteriores establecían un máximo de dos mandatos consecutivos de cuatro años cada uno para el cargo de Hermano Mayor. Tras la reforma estatutaria aprobada en asamblea registrada en 2019, el artículo 25 establece que el Hermano Mayor será elegido para un mandato de cinco años, pudiendo ser reelegido consecutivamente hasta un máximo de tres mandatos. En el texto aprobado no figura disposición transitoria que disponga que los mandatos anteriores a la reforma no sean tenidos en cuenta en el nuevo cómputo". Por tanto, según este informe, Isabel García habría cumplido ya los tres mandatos consecutivos.

La mesa electoral, sin embargo, según explicó su presidente, Javier Lozano, había consultado ya previamente con el Obispado y la respuesta recibida decía lo contrario, es decir, que la modificación de los estatutos ponía el contador a cero en los mandatos presidenciales, por lo que el primero de Isabel García para este cómputo fue el de septiembre de 2020. Esta interpretación se ha utilizado ya en otros casos similares, en los que se ha permitido a los presidentes continuar en el cargo al no computar los mandatos anteriores a las renovaciones estatutarias.