Un herido en una colisión por alcance en la avenida Cardenal Cisneros de Zamora
Se trata de un hombre de 57 años y su estado no reviste gravedad
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, ha ocurrido durante la mañana de este jueves -en torno a las 7.30 horas- en el cruce entre la avenida del Cardenal Cisneros y la calle Candelaria Ruiz del Árbol. Como consecuencia del choque, un hombre de 57 años ha resultado herido leve.
Una ambulancia de soporte vital básico enviada por Emergencias Sanitarias del Sacyl ha socorrido al hombre. El varón ha sido trasladado al hospital Virgen de la Concha de Zamora.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado también agentes de la Policía Nacional y Municipal.
