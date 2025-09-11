Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: "Es absurdo"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha vuelto a pronunciarse sobre la decisión de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León de rechazar el proyecto para elevar seis centímetros el pretil del Puente de Piedra y lo ha hecho tras las explicaciones sobre esa decisión que dio el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada.

"Si no se nos deja hacer nada, allá cada uno con su responsabilidad, nosotros hemos cumplido", ha declarado Guarido preguntado por el asunto, que ha agregado que el Ayuntamiento ha tomado "las decisiones correctas" y son "las administraciones superiores, en este caso Patrimonio, que no nos deja hacer nada porque la única solución posible es la que está sobre la mesa, y no hay otras", ha zanjado.

Frente a la argumentación de Patrimonio de que el sillar de seis centímetros desentonaría por el color y porque el resto tienen 22 de altura, el alcalde ha recordado sería de piedra de la misma cantera, por lo que la tonalidad sería idéntica, y, sobre la altura, ha indicado que si fuera como el resto, el muro quedaría mucho más alto y se impediría la visión actual, cuando luego además se alude a que hay que mantener la visión histórica del puente, lo que no se conseguiría con esa altura. Por ello, Guarido ha tachado de "tomadura de pelo" la decisión de Patrimonio.

También la ha visto un "absurdo" y se ha preguntado si lo que pretenden es que la empresa que ejecutó las obras tire todo el pretil para rehacerlo de nuevo. "La solución no puede ser pasar de 6 a 22 o 25 o 30 centímetros, sino que habrá que poner la altura justa", ha apuntado Guarido, que ha calificado de "sinsentido" lo expresado por el delegado territorial de la Junta sobre el rechazo del proyecto municipal para que el murete tuviera el mínimo de 1,10 metros que exige la ley.

El máximo responsable municipal ha negado que el Ayuntamiento tenga responsabilidad al no detectar antes que no se cumplía esa altura, ya que era el director de obra, que para eso se le pagaba por ello, el que debía de estar "vigilante en las alturas y las mediciones del puente".

Quince contrataciones en programas de empleo

Los programas de empleo a los que se acoge el Ayuntamiento de Zamora han favorecido la entrada de quince desempleados como trabajadores temporales del Consistorio, desde el pasado 1 de septiembre.

En concreto, el programa Jovel 2025 ha permitido la contratación de cuatro personas menores de 30 años, que se encontraban inscritos como demandantes de empleo y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Este programa ha permitido contratar a un administrativo, una persona licenciada en Derecho, un técnico de grado medio de informática y un graduado en ingeniería informática. Todos ellos ocuparon su puesto de trabajo el pasado 1 de septiembre y su contrato se prolongará durante un año. Está subvencionado por el Fondo Social Europeo. Otro de los programas es el Planiel para la contratación de personas, de forma preferente, mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres o con un grado de discapacidad superior al 33%. En este caso el programa está subvencionado por el Servicio de Empleo de Castilla y León y en Zamora se han beneficiado diez personas, que comenzaron su contrato a principios de mes. Por último, con el programa Elex se contrató el 1 de septiembre a una persona por 90 días.

