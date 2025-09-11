Día Solidario de los empleados de Caja Rural de Zamora

Los empleados de Caja Rural posaron en la foto de familia junto a la sede central de la entidad, en la imagen más icónica de la Iniciativa Solidaria en la que todos los trabajadores del grupo se unen con un fin solidario común, con la vocación social de apoyo al desarrollo local.

Este año Caja Rural de Zamora destina los fondos del Día Solidario de RGA a Cruz Roja para ayudar a los afectados por los incendios.

Los empleados de Caja Rural, con la camiseta solidaria. / José Luis Fernández / LZA

Como explica la entidad, "los incendios forestales vividos este verano en Zamora y León han dejado tras de sí una huella de dolor, incertidumbre y graves consecuencias sociales y medioambientales. Muchas familias de nuestro entorno han visto alteradas sus vidas por esta catástrofe, afrontando no solo pérdidas materiales, sino también la difícil tarea de reconstruir su día a día".

"En momentos como estos, prosigue el comunicado, la solidaridad y el apoyo mutuo se convierten en valores esenciales para poder avanzar juntos. La labor de organizaciones como Cruz Roja resulta decisiva para atender a las personas afectadas, ofreciendo acompañamiento, recursos y esperanza en circunstancias tan adversas".

Por ello, Caja Rural de Zamora, con motivo del Día Solidario de RGA, "destinará los fondos recaudados a Cruz Roja con el fin de respaldar sus programas de ayuda a las víctimas de los incendios, reafirmando así su compromiso con el territorio y con quienes más lo necesitan".

El gesto que une al Grupo Caja Rural

Para dar visibilidad a la acción, todos los empleados del Grupo Caja Rural fueron a trabajar con la icónica camiseta del Día Solidario y con mano con los dedos índice y corazón levantados formando una V. "Es un símbolo de paz, solidaridad y victoria, el gesto que une al Grupo Caja Rural".

Caja Rural de Zamora y el resto de entidades que forman Grupo Caja Rural, además de sus empleados, compartirán videos e imágenes con el gesto del Día Solidario en redes sociales, para hacer visible este día y destacar esta labor.