Una campaña de Carrefour y Cruz Roja recoge en Zamora material escolar

Cruz Roja y Carrefour llevan a cabo este viernes y este sábado una campaña solidaria en la que recogen material escolar donado por los zamoranos para familias en riesgo de exclusión social en la campaña "La vuelta al cole solidaria".

La recogida se efectúa en el hipermercado del centro comercial Valderaduey, al igual que en otros centros Carrefour del país, ya que la campaña se extiende por 47 provincias y 203 hipermercados de toda España.

La iniciativa arranca con la donación directa de 100.000 euros en material escolar realizada por Carrefour, donación a la que se sumarán las aportaciones, en clave de material escolar, de la clientela de Carrefour para así cubrir las necesidades de miles de niñas y niños que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, para contribuir a una educación inclusiva.