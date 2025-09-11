Autobús urbano gratis y revisión sin coste de VMP, la guinda del pastel para concluir la Semana de la Movilidad en Zamora

La Semana Europea de la Movilidad Sostenible tendrá de nuevo su extensión de actividades en Zamora con propuestas promovidas por el Ayuntamiento que arrancan el próximo lunes día 15 y que concluyen al lunes siguiente, día 22.

Será ese último día el que se ponga la guinda del pastel a las actividades con el autobús urbano gratuito para todos los usuarios esa última jornada y la celebración de un taller de puesta a punto de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en el que, sin coste alguno, cualquier persona que lo desee podrá hacer una revisión gratuita de su patinete eléctrico y otros vehículos englobados en esa categoría.

De las actividades ha dado cuenta el concejal de Movilidad, Pablo Novo, que ha detallado que en esa edición en las propuestas que se desarrollarán en la ciudad va a tener especial protagonismo el parkour. Otra de las novedades será un juego de búsqueda de piedras escondidas por distintos rincones del casco urbano, a modo del juego de Zamora Rock, solo que en este caso todas las piedras tendrán pintados mensajes alusivos a la movilidad sostenible y quien las encuentre podrá llevarse un regalo, según ha detallado la coordinadora provincial de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora, Judith Castro, que colabora con el Ayuntamiento en el programa de actividades.

Día de la Bici

Quienes encuentren esas piedras, con preferencia para la participación infantil en esa propuesta, se les invitará a acudir el domingo día 21 pro la tarde a las pistas de Tráfico, donde se les hará entrega de un regalo, un diploma acreditativo y se les invitará a participar en un mural para familias que se mueven de forma sostenible. También ese domingo se desarrollará una nueva edición del Día de la Bici. En esta ocasión, como novedad, el recorrido cicloturista tendrá salida y llegada en la Plaza Mayor.

Las actividades de la Semana de la Movilidad Sostenible se iniciarán el próximo lunes día 15 con una charla y una primera exhibición de parkour en el mirador de San Cipriano con el fin de dar a conocer esta práctica deportiva. Al día siguiente, la jornada estará especialmente dirigida a la tercera edad y el miércoles se presentará un libro y habrá actividades de concienciación, mientras que entre las propuestas del sábado día 20 destaca un taller para aprender a poner a punto la bicicleta y una actividad de exploradores sobre ruedas en las pistas de Tráfico del final de la avenida Príncipe de Asturias.