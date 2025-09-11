Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué es el "aluche" que podrás practicar a partir de ahora en Zamora?

Su nombre original es lucha leonesa y tienes una pista para este deporte en el barrio de San Isidro de Zamora capital

Dos luchadores de aluche en un combate.

Dos luchadores de aluche en un combate. / Ical

Abril Oliva

Si te decimos que Zamora cuenta desde ahora con una pista de "aluche", ¿sabes a qué nos estamos refiriendo? Se trata de la lucha leonesa, un deporte tradicional que podrás practicar en el barrio zamorano de San Isidro recién inaugurado por el Ayuntamiento de Zamora.

Se trata de un deporte de contacto en el que dos oponentes se enfrentan agarrándose al cinto del contrario a través de tácticas de derribo (conocidas como "mañas) para hacerlo tocar el suelo con la espalda o los hombros. El objetivo es derribar al oponente dos veces a través de juego de pies, caderas y brazos. Se trata, en definitiva, de desestabilizar al rival mediante movimientos que tienen sus propios nombres. Garabito, tranque o saques son algunos de ellos.

VÍDEO | Así es el nuevo parque de juegos autóctonos de Zamora, en el barrio de San Isidro

A. F.

Este deporte se practica desde tiempo inmemorial y se transmitía de forma oral de padres a hijos. Es, además, uno de los deportes más antiguos de España. Su origen está en el norte de la provincia de León, de ahí que también se le conozca como lucha leonesa.

Ahora entenderás mejor, quizá, por qué "más vale maña -técnica de derribo- que fuerza".

