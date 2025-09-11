¿Qué es el "aluche" que podrás practicar a partir de ahora en Zamora?
Su nombre original es lucha leonesa y tienes una pista para este deporte en el barrio de San Isidro de Zamora capital
Si te decimos que Zamora cuenta desde ahora con una pista de "aluche", ¿sabes a qué nos estamos refiriendo? Se trata de la lucha leonesa, un deporte tradicional que podrás practicar en el barrio zamorano de San Isidro recién inaugurado por el Ayuntamiento de Zamora.
Se trata de un deporte de contacto en el que dos oponentes se enfrentan agarrándose al cinto del contrario a través de tácticas de derribo (conocidas como "mañas) para hacerlo tocar el suelo con la espalda o los hombros. El objetivo es derribar al oponente dos veces a través de juego de pies, caderas y brazos. Se trata, en definitiva, de desestabilizar al rival mediante movimientos que tienen sus propios nombres. Garabito, tranque o saques son algunos de ellos.
Este deporte se practica desde tiempo inmemorial y se transmitía de forma oral de padres a hijos. Es, además, uno de los deportes más antiguos de España. Su origen está en el norte de la provincia de León, de ahí que también se le conozca como lucha leonesa.
Ahora entenderás mejor, quizá, por qué "más vale maña -técnica de derribo- que fuerza".
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración