La vida de seis zamoranas maltratadas está en riesgo alto frente a sus maltratadores

La vida de seis zamoranas víctimas de violencia de género está en riesgo alto frente a sus maltratadores, por lo que reciben protección policial intensiva, con vigilancia de su vivienda y su lugar de trabajo, además de realizar controles frecuentes y aleatorios sobre el agresor para impedir que se aproxime a su excompañera sentimental e impedir que sufra una agresión que podría terminar con su vida, de acuerdo con VioGén, el sistema integral que se pone en marcha en estos casos. Este dato implica un aumento de mujeres residentes en la provincia que se hallan en una situación de alta probabilidad de encarar un episodio de violencia muy grave o de morir asesinadas.

A ese dato se suman los 310 casos activos en Zamora con orden de protección policial a las mujeres para salvaguardar su integridad física, de acuerdo las declaraciones del subdelegado del Gobierno central en Zamora, el socialista Ángel Blanco, que ha convocado una concentración ante la sede de esta administración en Zamora como acto de repulsa de los asesinatos machistas, tras los dos crímenes de Mercedes y Leonor ocurridos en Sevilla y Barcelona. "Estos dos elevan a 27 los crímenes machistas" que se investigan desde enero, ha recordado Blanco García, para expresar el respaldo institucional y social a las víctimas ante este gravísimo problema estructural de la sociedad.

La red del violento machista para matar

Blanco García ha reiterado la importancia de que la mujer maltratada se sienta amparada para decidirse a denunciar los comportamientos y las agresiones machistas de sus parejas, una decisión difícil porque el violento envuelve al inicio de la relación a su pareja para ganarse toda su confianza y crea que su amor es incondicional, una relación que va encerrando a la víctima de la violencia machista hasta aislarla de su familia y de sus amigos a medida que el hombre incrementa su poder sobre ella, socavando la autoestima de la mujer hasta anularla y convencerla de que nadie podrá creerla ni ayudarla si denuncia. La falta de confianza en sí mismas y ese aislamiento complican tanto la situación para la mujer que es muy difícil romper el círculo para denunciar, de hecho solo el 18% de estas mujeres había denunciado antes de morir a su maltratador.

Cada fase de hiel, consistente en vejaciones, agresión psicológica, sexual y física, da paso a una fase de miel, aquella en la que el maltratador despliega una estrategia en la que logra que la mujer se culpabilice de esos episodios de violencia de su pareja, "algo ha hecho mal, le he provocado", además de conseguir que la víctima confíe en sus promesas de que todo cambiará y volverá a comportarse como al principio de la relación, con constantes atenciones. Esas promesas se quedan siempre en papel mojado, advierten profesionales, como confirman los datos sobre violencia de género: 19 de las 27 víctimas mortales murieron a manos de sus parejas sin denunciar nunca frente a ocho fueron asesinadas tras dar el paso y el crimen tuvo lugar en fases de ruptura, "cuando más peligro corren ellas", abunda el subdelegado.

Teléfonos y correos para denunciar

El representante del Gobierno central en Zamora ha reiterado el respaldo social e institucional a las víctimas de violencia machista para acabar con esas relaciones y denunciar, además de instar a la ciudadanía a que denuncie en el teléfono 016; escribir mensaje de WhatsApp al 600 000 016 de la unidad de Violencia de Género de la Subdelegación de Zamora, ambos números anónimos; llamar a la Policía Nacional al 091; a la Guardia Civil al 062 o emergencias 1 1 2. Igualmente, se puede enviar un correo electrónico a la dirección 016-online@igualdad.gob.es o usar el chat online violenciagenero.igualdad.gob.es, todos los servicios son gratuitos.

Asimismo, se puede contactar con el número 900202010 de la Asociación ANAR de Ayuda a Niños y Niñas y Adolescentes víctimas vicarias de violencia de género o de otro tipo de delitos. Para denunciar trata de mujeres y niñas para la explotación sexual, el Ministerio de Interior dispone del teléfono 900105090, en el que se atiende de forma continuada, como en el resto de los mencionados.

