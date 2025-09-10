El PSOE pregunta la Diputación si fletará autobuses para la manifestación de los incendios como hizo con el AVE

La portavoz socialista en la Diputación Provincial, Sandra Veleda, ha preguntado al presidente de la institución, Javier Faúndez, si fletará autobuses para facilitar la asistencia de los ciudadanos de las distintas comarcas a la manifestación convocada el próximo sábado a las 12.00 del mediodía por La Culebra no se calla para protestar por los incendios forestales, lo mismo que hizo en las concentraciones contra la supresión de las paradas del AVE en Sanabria.

Veleda acaba de explicar la moción que su partido presentará en la Diputación y los ayuntamientos para pedir un cambio en las políticas forestales y de lucha contra incendios en Castilla y León, ya que como dijo su compañero de comparecencia, el secretario de Política Municipal, Fran Díaz, es necesario "un cambio de estrategia radical si no queremos ver que lo sucedido en 2023 y que se repitió en 2025, cuando se han quemado miles de hectáreas en la provincia, vuelva a suceder en 2026".

Veleda, que criticó por "sonrojante" la imagen de Faúndez "vestido de bombero y dando órdenes a los profesionales", encabezó la moción con el pésame para las víctimas y los afectados y el reconocimiento de la labor de los equipos de extinción.

La moción pide "transformar el dispositivo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León en un Operativo de Extinción y Prevención de Incendios Forestales y Emergencias de Castilla y León público, permanente, coordinado y perfectamente dotado de medios humanos y materiales para toda Castilla y León, antes del 31 de diciembre de 2025". Frente a las palabras del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien dijo que mantener el operativo todo el año era "un despilfarro", los socialistas argumentan que solo lo quemado en Zamora ya sale más caro de lo que habría costado esa medida.

Los socialistas piden crear en todas las provincias brigadas de investigación de incendios forestales, BIIF y equipos de élite de extinción de incendios forestales, (según el modelo BRIF). También reactivar un plan de concienciación ambiental y crear una línea de ayudas para los ayuntamientos para la redacción de planes de protección por incendios forestales y un plan específico de limpieza en los entornos de las poblaciones.

Planificar la implantación de ganadería extensiva de caprino y ovino con ayudas específicas en zonas forestales, dotación económica para políticas de tratamientos silvícolas, de limpieza de montes y espacios forestales para prevención de incendios o el Plan Forestal de Castilla y León son otras de las medidas de la moción que los socialistas animan a votar a los alcaldes y diputados provinciales del PP.

Piden asimismo planes de reforestación, reconstrucción y regeneración de espacios afectados por incendios forestales, dotar el Fondo Forestal de Castilla y León con la cantidad del 50% de los ingresos que generen los montes, crear la línea de ayudas para reactivación y paliar las pérdidas del sector agrícola, forestal, apícola y ganadero, así como viviendas, anexos, garajes, enseres, vehículos o industrias.

Veleda pidió líneas de ayudas para los distintos sectores económicos afectados, mecanismos con la Diputación para garantizar el abastecimiento de agua, así como instar a la Diputación Provincial de Zamora a garantizar un Servicio Esencial Público de Extinción de Incendios y Emergencias que cubra la totalidad del territorio de la provincia de Zamora, dotando a la misma de parques comarcales y de los medios humanos, Bomberos funcionarios agentes de la autoridad, y medios técnicos necesarios conforme a la legislación vigente y cumplimiento de las sentencias judiciales.

Veleda aseguró que de los 40 millones prometidos tras los incendios de la Sierra de la Culebra solo han llegado 250.000 euros.