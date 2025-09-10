De la lucha leonesa a la calva y el billar romano: Zamora estrena parque de juegos autóctonos

El Ayuntamiento de Zamora acaba de recibir las obras de acondicionamiento del primer parque de juegos autóctonos con el que contará la ciudad. En él se podrán practicar juegos tradicionales de la zona como la calva, la tanga o el billar romano, además de la petanca o incluso la lucha leonesa. Las nuevas instalaciones municipales se completan con mesas de picnic o una fuente y permiten dar uso a una parcela municipal que antes estaba sin acondicionar.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha visitado las nuevas instalaciones deportivas y de ocio este miércoles junto al concejal de Obras, Pablo Novo. La actuación se ha desarrollado en una parcela municipal de 3.600 metros cuadrados de la calle Guimaré, en el barrio de San Isidro de la capital zamorana, de suelo de zahorra con una capa superior de jabre. En la zona se han colocado cuatro mesas de picnic, cuatro bancos de polímero reciclado, dos papeleras de acero inoxidable, una fuente de agua potable y cinco pistas para jugar a la petanca y la calva, dos de práctica de la tanga y dos de billar romano, juego que es "la joya de la corona", ya que es el que más se practica en el barrio y la actuación nace de una propuesta colectiva entre el Ayuntamiento, la asociación de vecinos y el Club de Billar Romano de Zamora.

A esas nueve pistas se suma una zona de césped que está acondicionada para poder desarrollar en ella competiciones de lucha leonesa. De hecho, está previsto desarrollar una exhibición de ese deporte en próximas fechas con motivo de la apertura del parque de juegos autóctonos. En la jornada de convivencia que servirá de puesta de largo de las nuevas instalaciones también está previsto que haya competiciones de petanca y de billar romano y un espectáculo de bailes regionales.

La actuación, que ha supuesto una inversión municipal de cerca de 62.500 euros, y la ha ejecutado la empresa Samyl Facility Services.

Entre las próximas actuaciones que acometerá la concejalía municipal de Obras figura la renovación integral de la finca de La Josa, para la que ya se cuenta con una propuesta de adjudicación. También en el barrio de San José Obrero, acaban de iniciarse los trabajos para acondicionar como aparcamiento una parcela próxima al colegio Riomanzanas.

