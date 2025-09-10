"Internet está apagando nuestros cerebros"

Uno de los monologuistas favoritos de los zamoranos —a tenor del lleno de sus espectáculos— regresa a Zamora este sábado (Ramos Carrión, 20.00 horas) con su última propuesta sobre el escenario, «Nuevo material», reflexionando con una mirada crítica a las nuevas tecnologías y la reivindicación de estar más cerca de las personas.

Regresa a Zamora con casi todas las localidades vendidas y un público con ganas de volver a verlo en el Teatro Ramos Carrión.

Siempre que he ido a Zamora la acogida ha sido muy bonita y hemos tenido la suerte de llenar el aforo. Es una de las plazas a las que voy con más ganas.

¿Qué va a ofrecerles en su nuevo espectáculo?

Siempre que voy a Zamora, sucede algo especial. Mi visita de hace dos años coincidió con mi cumpleaños y cada uno de los asistentes recibió una carta. Lo que van a poder ver este año es prácticamente lo que será el nuevo espectáculo que estreno el próximo 27 de septiembre. "Nuevo material" es lo que hemos estado girando durante estos últimos seis meses y lo próximo se llama "Somos monos". En Zamora haremos prueba de luces definitiva, con el texto ya prácticamente finalizado. O sea que van a poder ver casi, casi, todo un preestreno.

Aunque tú estés tranquilo al haber trabajado el monólogo y esté repleto de bromas divertidas, necesitas conectar con la gente

¿Qué expone "Somos monos"?

Es un espectáculo que he estado escribiendo durante casi dos años, trabajando en él con el objetivo de espabilar los cerebros, porque tengo la sensación de que desde que existe Internet, lo hemos ido apagando cada vez más. Hace falta un chorro de agua a presión para desincrustar el óxido que hay en el motor del cerebro y empezar a usarlo de nuevo. Es que nos hemos convertido en personas que ya no saben llegar a una calle sin poner el GPS, aunque esté en nuestra propia ciudad. Es algo demoledor.

Entonces, ¿cree que la Inteligencia Artificial ha llegado para rematarnos como personas pensantes?

Creo que, si no tenemos cuidado, puede ser la estocada definitiva y que ya no usemos el cerebro nunca más. Me divierte mucho cuando gente en sus redes sociales sube una fotografía que obviamente es un montaje, como, por ejemplo, un gorila sacando una orca del océano, y todavía hay algunos usuarios que preguntan ¿eso es verdad? Amigo, ¿cómo lo va a ser? No necesitas la Inteligencia Artificial para comprobarlo. Creo que tenemos que empezar a espabilar y usar estas nuevas herramientas solo como ayuda. Y, si no las necesitas, dejarlas a un lado.

Cercanía con el público

¿El público conecta mejor con espectáculos que hablan de situaciones cotidianas?

Creo que, precisamente, lo que tienen de divertido los monólogos es que buscan lugares comunes para que todos nos sintamos identificados, con la sensación de que no se es único ni que haces el ridículo porque solo te pasa a ti. Lo más divertido del "stand up" es buscar a través de anécdotas o pensamientos personales la conexión con el público. Eso genera un vínculo especial.

Escribir un libro implica que la gente te va a dedicar muchas horas, así que consideré que tendría que ser algo que ayudara

¿Todavía siente ese vértigo antes de salir a escena?

Siempre está ahí, porque, aunque tú estés tranquilo al haber trabajado el monólogo y esté repleto de bromas divertidas, necesitas conectar con la gente. El teatro es lo que tiene, tan diferente a ver un vídeo en tu casa. En el escenario puedes ajustarte al momento, el directo te obliga a conectarte con la energía del lugar y de la gente. Esa sensación crea un momento único entre todos los que están en el teatro. Ahí no puedes salir con el piloto automático, porque así fracasarías. Son muchos ingredientes a tener en cuenta, así que, sí, me sigo poniendo nervioso antes de salir al escenario.

¿Recuerda el momento en el que optó por introducir el tema de la salud mental en sus espectáculos?

No fue estrictamente una decisión de cambio de rumbo. Simplemente, surgió la oportunidad de escribir un libro sobre el tema. Cuando la editorial Planeta se puso en contacto conmigo, creo que tenían en mente un producto cómico. Además, todavía nadie sabía lo que me había sucedido. Personalmente, creo que escribir un libro implica que la gente te va a dedicar muchas horas, así que consideré que tendría que ser algo que ayudara a la gente. Me di cuenta de que cuando yo me estaba recuperando de mi proceso no había encontrado ningún libro de gente que hubiera pasado lo mismo y me diera pistas de cómo salir, así que me apeteció escribir sobre todo lo que había vivido, cómo había salido, por si le servía a alguien.

¿Fue un éxito inesperado?

La acogida que tuvo el libro y el movimiento que se generó alrededor fue algo muy grande y , desde entonces, se me vincula con la salud mental. Pero no fue porque yo, de repente, no quisiera hacer comedia, simplemente surgió la oportunidad de escribir ese libro.

Humor en grandes espacios

¿Qué supuso el lleno de 12.000 personas en el WiZink Center para escuchar su monólogo?

Mucha gente se había quedado fuera durante la gira y decidimos probar. Era la primera vez que se hacía un monólogo unipersonal en un recinto de esas dimensiones. La sensación de poder ponerlo en marcha y de tener a la gente a favor, consiguiendo abrir los grandes recintos a la comedia fue algo muy salvaje y totalmente inesperado. Llevas muchos años en la comedia, pero, de repente, empiezas a entender el vínculo con la gente, creer más en lo que haces y entender que tiene cierto valor.

He sabido rodearme de gente más inteligente que yo, afortunadamente, que me han ido guiando

¿Aprecia especialmente esa cercanía con el público?

Muchos creen que están cerca de la gente porque, a través de una pantalla o un dispositivo móvil, se les puede enviar mensajes o dejar un comentario. Pero la conexión real se produce cuando tienes la posibilidad de estar en el mismo sitio y al mismo tiempo. Más allá de ver el propio espectáculo, a la salida puedes intercambiar unas palabras. Es el único momento en el que realmente puedes charlar con la gente que te sigue, descubrir qué les gusta y quiénes son. Esa conexión es bonita no perderla.

Dar visibilidad

¿Los espectáculos donde ha tocado el tema de la salud mental han podido ayudar a normalizar este problema social?

No sí si a gran escala, pero tengo claro que, al menos, he ayudado a normalizar el lenguaje. Me resulta interesante que en las firmas de libros o a la salida del teatro se me acerque alguien que haya pasado por un proceso similar o que mis libros les hayan servido para entenderlo un poco mejor. Y no me lo comentan en voz baja, porque tienen la sensación de que soy un tío que no les va a juzgar. El haber mencionado abiertamente que yo he pasado por eso y cómo he hecho para remontar, ayuda a ello.

¿Cómo ha evolucionado su carrera desde que se dio a conocer al gran público en "Sé lo que hicisteis…"?

Si soy sincero, he sido siempre muy desastroso a la hora de planificar una vida. Ha sido recientemente, hará como quince días (risas), cuando me he dado cuenta de que realmente lo que tiene más sentido es que te establezcas una serie de objetivos, porque te permite saber qué decisiones tomar. Llegué a televisión por casualidad, no estaba en mis planes. He sido siempre muy lento en pensar dónde estaba y hacia dónde quería dirigirme.

Para haberse dado cuenta hace solo quince días, no le ha ido nada mal.

Puede que sea porque he sabido rodearme de gente más inteligente que yo, afortunadamente, que me han ido guiando. Otros han sido los que han sabido dibujar mi camino.

El poder de la palabra

Escritor, monologuista, guionista e incluso ha probado suerte como actor. Un hombre polifacético que incluso tiene un podcast, "Misterios cotidianos", junto a José Lorenzo. ¿La voz es su mejor herramienta?

Siempre ha estado en mi cabeza, sin apenas darme cuenta, que mis grandes intereses han estado relacionados con crear proyectos donde estén implicados la comedia y la palabra, me ha dado igual el medio. Creo que ese el denominador común de todos mis proyectos, incluso los literarios.

Mis grandes intereses han estado relacionados con crear proyectos donde estén implicadas la comedia y la palabra

¿También en su uso de las redes sociales?

Me estoy desconectando un poco, reduciendo mucho el consumo, porque me daba la sensación de que nos están absorbiendo demasiado tiempo y no llega a ningún lugar inteligente. Invertir tantas horas delante de una pantalla me parece una locura. De alguna manera, me estoy reconfigurando, intentando que lo que comparta le sirva a alguien, ya sea para reír o reflexionar. Intento prioridad la calidad de lo que comparto o, al menos, hago el esfuerzo.

