El interés por la FP en Zamora pone en marcha todos los nuevos ciclos

La Formación Profesional sigue siendo un pilar fundamental en la educación de la provincia de Zamora y buen ejemplo de ello es que las ocho nuevas titulaciones que se aprobaron el pasado mayo se pondrán en marcha gracias a la importante matrícula que se han registrado en especialidades como Técnico en Seguridad o el grado básico en Actividades Domésticas. "También seguimos avanzando en FP en cuanto a los programas bilingües en todos los ciclos formativos, que contarán, además con nuevas aulas de tecnología aplicada", añadió el delegado de la Junta, Fernando Prada, durante la presentación de los datos del nuevo curso 2025-2026.

Era el primer día para los alumnos de Infantil y Primaria —algunos ya incorporados el lunes, en localidades donde no era festivo— que este curso suman 10.950, una cifra que se mantiene con respecto a años anteriores.

Apoyo a quinta hora

Al tener horario reducido en este primer mes de clases, desde la Consejería de Educación prevé la implantación de una atención al alumnado en la quinta hora lectiva —también en junio— y a este programa se han adherido en Zamora un total de 63 centros, en los que se atenderá a 1.683 menores. "Esta es la cifra de los beneficiarios, sin perjuicio de que pueda seguir incrementándose el número con nuevas familias que los soliciten", advirtió el delegado.

Primer día de colegio para alumnos de Infantil y Primaria en el curso 2025-2026 / Cedida / LZA

En cuanto a las aulas de la provincia, Prada lamentó el cierre de la de Vadillo de la Guareña, que a finales del curso pasado se había quedado con tan solo dos alumnos, quienes continuarán sus estudios en el colegio de Fuentesaúco.

Sin embargo, se congratuló de las aperturas de las aulas de Cubillos —gracias a la labor conjunta entre la Dirección Provincial de Educación y el propio ayuntamiento de la localidad— con cinco alumnos y de Sanzoles, con otros tres. En total, la provincia mantiene abiertas siete aulas que tienen cuatro alumnos o menos, un compromiso de la Junta de Castilla y León que se mantiene año tras año para asegurar la educación rural.

El delegado de la Junta informó del inicio de curso durante su visita al colegio Alejandro Casona, centro donde 17 profesores atienden a sus 110 alumnos "buen ejemplo de todos los servicios que se prestan en la provincia y de la excelencia de la educación", subrayó Prada.

A favor de la enfermera escolar

El sindicato CSIF lanza en el inicio de este curso una campaña de recogida de firmas para que todos los centros educativos de Castilla y León tengan una enfermera, en colaboración con el Consejo de Enfermería y las asociaciones de padres, así como entidades asociativas de diversas enfermedades —desde TDAH hasta celiaquía, diabetes, alergias, fibrosis quística o epilepsia— que se suman para que se apruebe una Ley de Enfermería Escolar en las Cortes de Castilla y León.

Esta iniciativa es secundada por el sindicato de Enfermería, Satse, que también ha denunciado que el nuevo curso arranca "con malas notas" para las consejerías de Educación y Sanidad "porque no han reaccionado al progresivo incremento de todo tipo de problemas de salud y conductas de riesgo entre la población infantil y juvenil con la incorporación de una enfermera en cada centro educativo".

Zamora. El delegado territorial, Fernando Prada, presenta las novedades del inicio del curso escolar 2025/2026 en la provincia de Zamora. / Alba Prieto / LZA

El sindicato subraya que una gran mayoría "de niños, niñas y adolescentes volverán a las clases sin que puedan contar con una enfermera escolar para que, además de atenderles en caso de enfermedad crónica o cualquier incidente, pueda formarles e informarles para adquirir hábitos de vida saludables y eviten conductas que puedan poner en riesgo su salud".

Centro de adultos

El Centro de Educación de Personas Adultas Viriato de Zamora abre periodo de inscripción y matrícula para el curso 2025-26 hasta el próximo 17 de septiembre con enseñanzas gratuitas y variadas. Desde enseñanzas básicas para aprender a escribir, leer y cultura general hasta conseguir el graduado en ESO.

Como novedad, este año se incorporan cursos preparatorios de acceso a ciclos formativos de grado superior. También se incluyen enseñanzas técnico-profesionales para acceder al mundo laboral y conseguir formación de administrativo y cuidador a personas dependientes en instituciones sociales. Unas enseñanzas muy demandadas son las relacionadas con los talleres de vida activa para adultos, que incluye idiomas —inglés y francés—, informática práctica y manejo del móvil, desarrollo personal —Castilla y León y Psicología— y español para extranjeros.

Alumnos del centro de adultos, en una clase de idiomas. | CEDIDA

Existe la posibilidad de enseñanzas a través de Internet, con cursos que se desarrollan en convenio con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que abarcan un catálogo muy amplio que incluye itinerarios formativos de FP.

El horario de secretaría para los interesados es de lunes a viernes entre las 9.00 y las 13.00 horas. El 16 de septiembre también hay horario de tarde entre las 18.00 y las 21.00 horas.

