Un imputado por asaltar coches en garajes de Zamora podría ir a Topas

Fueron más los destrozos causados que las "ganancias" que se habría llevado el acusado de asaltar vehículos en dos garajes de la capital y de intentarlo en un lavadero de automóviles, que logró llevarse objetos valorados en 548 euros y dejó daños en los turismos y la empresa por un importe de 1.290 euros. Los delitos de hurto que se le imputan podrían conducirle directamente a prisión, puesto que la Fiscalía de Zamora exige dos años y medio de prisión y una indemnización por los desperfectos causados y por los objetos que se llevó de los turismos.

El procesado, de iniciales R.M.M. y con antecedentes penales, está acusado de entrar en un garaje de la calle de Santa Teresa de Zamora capital a las doce de la mañana para fracturar la ventanilla de un turismo y llevarse varios objetos cuyo valor se estima en 86 euros, mientras que los desperfectos ascienden a 249 euros.

Ese mismo día, el 6 de abril de 2023, pero ocho horas después, R.M.M. rompió la ventanilla de otro automóvil en la calle de la Ronda de Santa Ana del que consiguió sustraer varios artículos cuyo coste ascendía a 462 euros, de acuerdo con la tasación efectuada. Los daños al turismo, un Dacia Sandero, ascendieron a 353 euros.

No habían transcurrido ni 24 horas cuando el encausado se acercó al lavadero de coches de la calle del Tejo de la capital zamorana, donde fracturó el cristal de la puerta de acceso a la oficina. En esta ocasión, no pudo cumplir con su propósito porque le sorprendió el propietario de este negocio.

La llamada inmediata de este empresario a la policía permitió su rápida detención sin que el delincuente opusiera resistencia. En la mochila que llevaba, los agentes encontraron los artículos robados y los guantes que usaba para no dejar huellas que pudieran identificarle como el ladrón.

