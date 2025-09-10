El grupo zamorano Doña Urraca programa tres conferencias por su 70 aniversario

El Grupo de Coros y Danzas Doña Urraca ha organizado un ciclo de conferencias dentro de los actos conmemorativos de su 70 aniversario, que se desarrollarán durante los tres próximos jueves en La Alhóndiga, a las 19.30 horas y tendrán como temas los instrumentos y la indumentaria tradicional, además del cuidado de los textiles.

- Jueves 11: "Instrumentos de la tradición musical española". Ponente: Juan Cruz Silva Naveros.

Con el objetivo de dar a conocer los diferentes instrumentos musicales de España, sus características, diferencias y semejanzas, nos traerá infinidad de instrumentos para poder comprobar todas esas variantes y tipos.

- Jueves 18: "La indumentaria tradicional en los grupos folclóricos españoles: un continuo ejercicio de revisión y responsabilidad".

Ponentes: Francisco Iglesias y Pedro Villar.

El papel que ejerce la indumentaria tradicional que utilizamos en los grupos de folklore suscita a menudo enconados debates sobre el grado de "autenticidad" que se le presupone y en el que no deberíamos rehuir un replanteamiento que aúne su utilidad escénica con la búsqueda de la excelencia en este importante campo del patrimonio material e inmaterial de la etnografía española.

- Jueves 25: "Conservación del patrimonio textil heredado". Ponente: Eva Arnaiz.

Con la finalidad de poner en valor el patrimonio textil popular y de conservar la indumentaria, que tenía las particularidades específicas de la zona geográfica a la que correspondía, hablaremos de los agentes de deterioro y cómo evitarlos para preservar el mayor tiempo posible textiles que hicieron únicos a nuestros antepasados.