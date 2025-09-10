Un empleado acusado de manipular recibos para robar 55.800 euros a una empresa zamorana

El empleado de una empresa de maquinaria de Zamora llegaría a quedarse de 55.800 euros con la eliminación de facturas de la contabilidad y a modificar originales, de modo que al realizar las comprobaciones se observó que las cantidades no coincidían, de acuerdo con la investigación judicial que concluye con la petición de tres años de cárcel por parte de la Fiscalía de Zamora al imputarle delito de hurto continuado y de falsificación documental.

El imputado, de iniciales PL.N.M., se apropió del nombre de usuario y de la clave de una compañera que ya no trabajaba, datos con los que accedía a la documentación contable para falsear las cantidades o eliminarlas sin levantar sospechas.

El procesado, que trabajaba en la empresa ubicada en el polígono de La Hiniesta desde hacía varios años, también sustrajo de la caja registradora dinero en efectivo desde enero de 2022 y variando o anulando las facturas para no dejar rastro de los hurtos que iba haciendo. El arqueo de las cuentas de 2023 sirvió para detectar las irregularidades que corroboraron las grabaciones de las cámaras de seguridad del negocio maquinaria.

Suscríbete para seguir leyendo