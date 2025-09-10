Las Edades del Hombre moviliza al sector turístico de Zamora
El Seminario acoge este jueves una Jornada de Dinamización Socioeconómica
La Fundación Las Edades del Hombre ha convocado para este jueves una Jornada de Dinamización Socioeconómica en torno al evento que se celebra en Zamora a partir de este mes de octubre. Se trata de un encuentro al que han sido convocadas asociaciones, entidades y empresarios del sector turístico de la provincia de Zamora "para abordar diferentes iniciativas a propósito de la exposición EsperanZa".
En la jornada participará el gerente de la Fundación Las Edades del Hombre, Julio César García, representantes de la Fundación Siglo de la Junta de Castilla y León, el director de la Fundación Zamorarte, Juan Carlos López, el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder y el responsable de la misma área en la Diputación y vicepresidente, Víctor López de la Parte.
