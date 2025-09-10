¿Y el cuidado de quienes cuidan a los demás en Zamora?

Son los que están en primera línea ante una emergencia y su logotipo, que muestra una cruz roja sobre fondo blanco, es identificado en Zamora, en España y en medio mundo como símbolo de ayuda humanitaria, apoyo social y labor altruista allí donde se le necesita, especialmente ante situaciones extremas, catástrofes o desgracias. Un ejemplo de ello es la situación vivida el pasado mes de agosto en la provincia de Zamora, con los incendios forestales, cuando Cruz Roja prestó su ayuda y estuvo en primera línea para dar apoyo a los desalojados y atender sus necesidades más básicas durante el tiempo que estuvieron evacuados, en algunos casos con trabajadores que aplazaron vacaciones por esta circunstancia.

Más allá de esas situaciones puntuales, Cruz Roja de Zamora también desarrolla trabajo social en diferentes áreas en la provincia, con especial atención a los colectivos de mayor vulnerabilidad como inmigrantes, desempleados, personas en riesgo de exclusión, mayores o infancia vulnerable. Para todo ello, cuenta con una plantilla que supera el medio centenar de trabajadores y que pueden rondar los ochenta entre las distintas delegaciones provinciales, al que se le suma también el voluntariado.

Pero entre los trabajadores de plantilla, entre los que hay técnicos, administrativos y personal especializado en las distintas áreas de atención, la situación no es todo lo buena que debiera, a decir de algunos trabajadores, que han denunciado las cargas de trabajo que tienen que soportar, el mal ambiente y la gestión que se hace del personal. Ese malestar se ha reflejado también en las encuestas internas que se realizan a la plantilla. A esa tensión laboral de la que hablan algunos empleados de Cruz Roja en Zamora –que ha afectado incluso a nivel psicológico a algunos trabajadores y ha desembocado en escritos internos de denuncia de la situación– se suma el tema de la cuestión económica de la entidad.

Sobre ella, en una de las reuniones de este año con el comité de empresa se puso de relieve que la oficina de Cruz Roja de Zamora tendría unas pérdidas que en una estimación media podría rondar los 125.000 euros y que el coste de personal estaba porcentualmente más de diez puntos por encima del que se marcaba como objetivo la organización a nivel nacional. Aun así, se optó por intentar incrementar la recaudación con socios, financiadores o colaboradores empresariales para que no hubiera despidos. También se abogó por intentar que el ambiente de trabajo fuera agradable e igualmente se aludió a esa percepción de la carga de trabajo y se acordó revisar el sistema de cómputo de horas de trabajo, ya que podría haber errores en la aplicación.

La situación en los últimos meses para algunos trabajadores lejos de mejorar ha seguido igual o peor mientras que otros minimizan los problemas laborales y los achacan a casos aislados y la organización provincial no ha querido entrar a valorar la cuestión. Sobre la mesa está el cuidado de quienes cuidan a los demás.

