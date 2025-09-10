Concentración este sábado en Zamora por los incendios: "Abandonada, quemada y vaciada"

"Zamora: abandonada, quemada y vaciada". Es el lema de la concentración convocada por la plataforma "La Culebra no se calla" este sábado a las 12 de la mañana en la plaza de La Marina de Zamora capital.

"Nuestros montes siguen ardiendo, nuestros pueblos siguen muriendo y las instituciones continúan sin actuar", motivo por el que el colectivo ha dado un paso al frente para volver a salir a la calle y movilizarse. Entre los motivos que han impulsado el acto se encuentra, por encima de todo, "el abandono institucional y la falta de inversión en el medio rural".

Además, reprueban "la ausencia de responsabilidad" no solo tras los incendios de 2022 sino también "tras los recientes desastres", apuntan en referencia a un verano trágico de fuegos en la provincia de Zamora. Todo ello les lleva a reflexionar sobre la "utilización" de Zamora y los zamoranos "como moneda de cambio político".

DATOS Fecha : Sábado 13 de septiembre

: Sábado 13 de septiembre Lugar : Plaza de la Marina – Zamora

: Plaza de la Marina – Zamora Hora: 12:00h

Exigencias: "Ni parches ni limosnas"

Ante esta situación, "La Culebra no se calla" exige una extinción de incendios "eficaz en verano y real en inviernos", planes de reforestación "serios, no propaganda" así como "inversiones estructurales y permanentes, no parches ni limosnas".