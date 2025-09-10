Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concentración este sábado en Zamora por los incendios: "Abandonada, quemada y vaciada"

El colectivo "La Culebra no se calla" convoca una movilización por la "ausencia de responsabilidades" tras los fuegos

Los cazadores esparcen comida para la supervivencia de las aves tras el incendio de Porto

T. S.

"Zamora: abandonada, quemada y vaciada". Es el lema de la concentración convocada por la plataforma "La Culebra no se calla" este sábado a las 12 de la mañana en la plaza de La Marina de Zamora capital.

"Nuestros montes siguen ardiendo, nuestros pueblos siguen muriendo y las instituciones continúan sin actuar", motivo por el que el colectivo ha dado un paso al frente para volver a salir a la calle y movilizarse. Entre los motivos que han impulsado el acto se encuentra, por encima de todo, "el abandono institucional y la falta de inversión en el medio rural".

Además, reprueban "la ausencia de responsabilidad" no solo tras los incendios de 2022 sino también "tras los recientes desastres", apuntan en referencia a un verano trágico de fuegos en la provincia de Zamora. Todo ello les lleva a reflexionar sobre la "utilización" de Zamora y los zamoranos "como moneda de cambio político".

DATOS

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Lugar: Plaza de la Marina – Zamora
  • Hora: 12:00h

Exigencias: "Ni parches ni limosnas"

Ante esta situación, "La Culebra no se calla" exige una extinción de incendios "eficaz en verano y real en inviernos", planes de reforestación "serios, no propaganda" así como "inversiones estructurales y permanentes, no parches ni limosnas".

