25.000 trabajadores zamoranos se beneficiarían de la reducción de jornada

En torno a 25.000 trabajadores zamoranos, fundamentalmente de los sectores de hostelería, comercio y agricultura, entre otros saldrían beneficiados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, una medida que no ha salido adelante en el parlamento y que ha motivado concentraciones de protesta organizadas por los sindicatos, como la que han llevado a cabo UGT y CC.OO. en la Plaza de Alemania poco antes del mediodía.

Solo los funcionarios, con 35 horas semanales reconocidas, y trabajadores acogidos a algunos convenios colectivos concretos han logrado ya dejar atrás la jornada laboral de 40 horas, que sigue siendo la máxima legalmente reconocida.

"Nos concentramos para denunciar públicamente el bloqueo que existe en la reducción de la jornada laboral, que es un ataque directo a los derechos laborales de este país", explicaron Juan Escudero y Jesús Carretero, respectivamente secretarios generales provinciales de UGT y Comisiones Obreras.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es "una medida justa, necesaria y ampliamente respaldada por la ciudadanía, ya que supone un avance en derechos, en salud y en conciliación para miles de personas". La última modificación de la jornada laboral en España "se produjo hace 40 años".

"Trabajar menos horas para vivir mejor es una cuestión de dignidad, de justicia social y de futuro". Bajar la jornada, explicaron los sindicalistas es una forma indirecta de subir el sueldo, o "compensar un poquito" la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. "La subida salarial media en Zamora ha sido de un 2%, y eso donde hemos tenido suerte de cerrar los convenios, mientras el coste de la vida ha subido un 6%". La media de Castilla y León está en un 3,5% de la subida salarial.

Además, con respecto al resto del país, los trabajadores cobran en Castilla y León un 10% menos y trabajan un 14% más de horas.

Transporte de mercancías, cines y pompas fúnebres son tres de los convenios pendientes de publicación, mientras que se han firmado ya los de tintorerías y alimentación.

CEOE, en contra

Por su parte, el presidente de la confederación de empresarios, CEOE Cepyme de Zamora, José María Esbec, se mostró en contra de la regulación por proyecto de ley de la jornada laboral, ya que se trata de un aspecto sustraído al diálogo social y más propio de la negociación colectiva, dentro de los convenios de empresa y sector.

"Al final es una imposición. Este Gobierno alardea de la participación ciudadana en la toma de decisiones y algo que ha funcionado durante muchos años y que ha garantizado la paz social y las buenas relaciones laborales se lo carga cuando una parte no está en sintonía con lo que plantea el Ejecutivo".

Esbec explica que la jornada laboral real efectiva en España es de 37,8 horas semanales, "porque en muchos convenios la han ido bajando. Pero esto afecta sobre todo al pequeño empresario y por sectores al comercio, la agricultura y hostelería que es básicamente lo que tenemos aquí".

El presidente de la CEOE culpa al Gobierno de creer "que se le pueden seguir dando vueltitas de tuerca al empresario y que no va a reventar nunca. Y esta reducción de jornada lo que lleva aparejada es un aumento de costes y de salario. Y afecta a los sectores que menos flexibilidad tienen para ordenar sus plantillas".

Advierte que este tipo de medidas "a sectores como el comercio que están muy tocados, a lo mejor un poquito de aire se los lleva. Además, es una medida que se adopta en un momento en el que la productividad en España es de las más bajas de Europa, y sigue cayendo. Y que el tejido productivo de empresas de menos de 9 trabajadores se ha reducido más de un 1%".