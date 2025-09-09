En Zamora se quema siete veces más que en Ávila y las ayudas a la reconstrucción son similares

En Zamora se ha quemado este verano casi siete veces más de superficie que en la provincia de Ávila y , sin embargo,las ayudas de la Junta de Castilla y León que recibirán ambas provincias para la reconstrucción de infraestructuras que efectúen los ayuntamientos son prácticamente iguales.

La denuncia la han realizado este martes en rueda de prensa el secretario provincial de UPL en Zamora, Manuel Herrero, y el presidente de la formación leonesista Carlos Javier Salgado. En concreto, han subrayado que en Ávila se han quemado unas 7.500 hectáreas este verano y en Zamora unas 48.000 y, en cambio, la subvención que suman una y otra provincia es de unos 520.000 euros que van a la provincia abulense y 542.000 para la zamorana. Esas ayudas permitirán que los ayuntamientos afectados contraten 46 desempleados para las labores de reconstrucción en Ávila y 48 los de Zamora, lo que supone "prácticamente la misma cantidad" y el mismo empleo generado cuando "se multiplica por siete la superficie quemada", ha expuesto Salgado, que ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta las hectáreas quemadas a la hora de hacer el reparto.

Por su parte, Manuel Herrero ha pedido que la Junta de Castilla y León sea la que elabore los planes de prevención de incendios a los que están obligados los ayuntamientos o al menos que subvencione esa planificación porque hay pequeños municipios, de menos de un centenar de habitantes en algunos casos, que no tienen capacidad para hacerlos con medios propios ni para acometer las labores de limpieza del campo que se requieren.

Manuel Herrero y Carlos Javier Salgado, en la rueda de prensa de UPL. / J. N.

"Ya que exige estos planes, tiene que haber una dotación económica de la Junta para que se cumplan, para los municipios que no tienen capacidad para asumirlos", ha pedido Herrero. UPL ha planteado igualmente que pueda elaborar esos planes de forma subsidiaria la Administración autonómica.

El partido leonesista ha planteado en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley con una veintena de medidas en relación a los incendios. Al respecto, ha recordado que ya tras los incendios de la Sierra de la Culera de 2022 planteó muchas de esas medidas y algunas fueron rechazadas por PP y Vox y otras, aunque aprobadas, la Junta no las implementó.

UPL ha reclamado especialmente que se acometan medidas urgentes en la estabilización del terreno para evitar pérdidas por la erosión y en el arrastre de cenizas, para que no afecten a las captaciones de agua potable de los municipios.

