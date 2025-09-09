Zamora mantiene su parque de vehículos renting

Zamora mantiene en este primer semestre del año sus datos en cuanto a vehículos renting, experimentando tan solo una leve bajada del 0,9%. Es, junto a Ávila —con una reducción del 7,4% en los seis meses— la única provincia con números en negativo, mientras que el resto de Castilla y León experimentaron subidas, algunas considerables, como el caso de Soria, con un 17,2%, hasta llegar a los 645 vehículos, según los datos recogidos por la agencia Ical. A esta provincia le sigue Salamanca (9%, hasta 1.859) y Palencia (6,9%, hasta 845).

Muy por detrás, se sitúan Valladolid (3,9%, con 6.441), León (3,8%, hasta 2.320), Segovia (2,6%, con 1.120) y Burgos (2,6%, hasta los 3.631). Por lo tanto, Valladolid acapara más de uno cada tres coches del parque en la comunidad, seguida muy de lejos por Burgos y León.

Subida del número de clientes

Frente al importante crecimiento de la evolución del parque, Castilla y León registró una subida del número de clientes, que pasan de 6.474 a 6.776, lo que supone un aumento del 4,6% al cierre del primer semestre del año. La mayor subida ha tenido lugar, de nuevo, entre las pequeñas empresas, con un 5,7%, hasta los 3.374 clientes con vehículos renting, seguida de las medianas (5,5%, hasta 397) mientras que cayó en el caso de las grandes (3,4%, hasta los 56 clientes).

En cuanto a los autónomos y los particulares, subió un 3,5%, con cien clientes menos que un año antes, hasta los 2.949, mientras que aumentó un 1% en España.

Vehículos en renting en Castilla y León / Cedida

La evolución de la media de vehículos en renting por cliente en la comunidad se mantiene en el 2,6, que es un punto más que en el conjunto del país (3,7), y los clientes se reparten ente los 2.064 de la provincia de Valladolid, los 1.096 de León y los 1.077 de Burgos. A continuación, aparecen los 761 propietarios en Salamanca, los 556 de Segovia y los 402 de Ávila. Cierran el listado los 364 existentes en Palencia, los 267 en Zamora y los 189 en Soria. Todas los territorios registraron aumentos entre junio de 2024 y 2025.

Crecimiento del 4%

El parque de vehículos renting en Castilla y León creció un 4% en el primer semestre del año, al pasar de 15.215 a 17.914 entre los meses de junio de 2024 y 2025, impulsado por la subida experimentada en las pequeñas y medianas empresas (pymes). El incremento en la comunidad está por encima del 5,1% contabilizado en el conjunto de España, con un parque que ya roza el millón de vehículos. El potencial del renting en Castilla y León está fuera de toda duda pero, a diferencia de otros años, está en peor situación que el sector automovilístico. No en vano, las matriculaciones de turismos en los seis primeros meses de año solo crecieron un 7,5 por ciento, hasta las 12.203 unidades.

Según los datos de la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), recogidos por la agencia Ical, el parque en Castilla y León subió un 9,3 por ciento entre las medianas empresas, que cuentan con entre cinco y 24 vehículos, hasta los 4.310. También hubo un buen comportamiento entre las pequeñas compañías —entre uno y cuatro coches—, con una subida del 8,4 % hasta las 6.623 unidades. En cuanto a las grandes empresas —con más de 24 vehículos—, se contabilizó una bajada del 7% en el primer semestre del año, con 3.939 vehículos.

El canal de los particulares y los autónomos también cerró el periodo entre enero y junio con datos positivos, pero más contenidos. No en vano, aumentó un 3,7%, con 110 vehículos más, hasta los 3.042. En el caso de España, la subida fue menor, al situarse en un 1,4 %, hasta los 135.503.

Más clientes

En cuanto al número de clientes con vehículos de renting en Castilla y León, se incrementó un 4,6%, al subir en unos 200, hasta los 6.776. Un porcentaje que es seis décimas más que la media de España.

El presidente de la AER, José Martín Castro, apuntó a Ical que las cifras demuestran que la evolución del renting en la comunidad demuestran la "consolidación" del modelo. Destacó que las pequeñas y medianas empresas han liderado el crecimiento en el primer semestre, lo que evidencia que el renting se ha posicionado como una herramienta "clave" para la competitividad empresarial, "en constante crecimiento".

La realidad es que cada vez son más los que apuestan por el renting, que consiste en el abono de la cuota mensual por la utilización del vehículo, sin necesidad de pagar costosas entradas ni realizar grandes desembolsos.

Suscríbete para seguir leyendo