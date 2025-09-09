El Ayuntamiento de Zamora está incluido en el listado
El riesgo alto de incendios obliga a tener plan de emergencia a 57 municipios
La normativa exige incluir en el presupuesto anual una partida para implantar esas medidas y activarlas, pero la inmensa mayoría de los ayuntamientos carecen de esa planificación y dotación económica
Un total de 57 pueblos de la provincia de Zamora, incluida la capital, están catalogados como de "mayor riesgo de incendio", lo que les obliga a crear una partida en los presupuestos anuales para elaborar e implantar un plan de actuación de emergencias por incendios forestales para su implantación, según el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) aprobado por Decreto el 27 de mayo de este año 2025.
Una dotación presupuestaria de la que carecen en su mayoría estos municipios, a pesar de la experiencia del verano 2022 cuando los incendios de sexta generación hicieron acto de presencia y arrasaron casi 70.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra.
El elevado riesgo se justifica porque esas 57 entidades locales tienen las viviendas y otras edificaciones rodeadas o conectadas directamente con espacios forestales o en zonas en las que existe vegetación natural. Son las denominadas área interfaz urbano-forestal, cuya limpieza es crucial antes de los meses de verano para impedir la propagación al casco urbano. Una amenaza tan real que obligó al desalojo de pueblos en los incendios este agosto y el 6 de septiembre, este último en Castromil.
Plan de la Comunidad Autónoma
El Plan de la Comunidad Autónoma concreta cuáles son esos localidades que están obligadas por la normativa a "establecer la organización y el procedimiento de actuaciones de los recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la administración local" en cuestión, así como de los que se les asigne desde otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas. Esa competencia municipal busca "hacer frente a las emergencias por incendios forestales, dentro del ámbito territorial" de la entidad local concreta, recoge la disposición autonómica.
Además de ese plan de actuación de ámbito local que debe aprobar los órganos de gobierno municipal, se impone "la elaboración de la guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales", que ha de incluirse en esa planificación. La comisión de protección civil de Castilla y León debe aprobar estos documentos que pasan antes el filtro de la dirección general de la Junta competente.
El mapa de la provincia recoge una amplia zona de municipios con un riesgo medio de fuegos forestales, que deben elaborar y aplicar sus propios planes como prevención, indica el texto autonómico. En el otro extremo, un pequeño número de localidades están catalogadas de nivel bajo.
Pueblos con riesgo alto de incendios: obligados a tener un plan de emergencia
Roelos de Sayago
Rosinos Requejada
Salce
Samir de los Caños
San Justo
San Pedro de Ceque
San Vicente Cabeza
San Vitero
Tábara
Toro
Torregamones
Trabazos
Trefacio
Vega de Tera
Vegalatrave
Videmala
Villadepera
Villalcampo
Villardeciervos
Villar del Buey
Villardiegua Ribera
Zamora
Faramontanos Tábara
Fariza
Fermoselle
Ferreras de Abajo
Ferreruela
Figueruela de Arriba
Fonfría
Galende
Gallegos del Río
Hermisende
Justel
Losacino
Losacio
Lubián
Mahide
Manzanal de Arriba
Manzanal
Infantes
Micereces de Tera
Molezuelas
Carballeda
Mombuey
Moral de Sayago
Muelas del Pan
Olmillos de Castro
Palacios del Pan
Palacios de Sanabria
Pedralba de la Pradería
Pías
Pino del Oro
Porto
Puebla de Sanabria
Pueblica de Valverde
Rabanales
Rábano de Aliste
Requejo
Riofrío de Aliste
Robleda-Cervantes
