Ramón Álvarez cobra vida en calles y templos de Zamora 200 años después de su muerte

El Ayuntamiento de Zamora ha querido rendir homenaje al destacado imaginero zamorano de la Semana Santa Ramón Álvarez en el 200 aniversario de su muerte con la escinifiacación de su vida a cargo de La Tijera Teatro del 12 al 14 de septiembre, con un texto del sacerdote Florentino Pérez Vaquero para que doce actores desmenucen la biobrafía del escultor en los incomparables marcos de la calle de Balborraz, donde se sitúa la casa en la que nació, las iglesias de Santa María La Nueva, de San Vicente y del Tránsito. Los cuatro pases que se han programado han sido posible por la colaboración de ZamorArte y de las clarisas descalzas del convento del Corpus Christi, ha declarado la concejal del PSOE de Juventud, Sara de la Higuera, acompañada por el director del grupo teatral, Indalecio Álvarez Campano, y de la actriz Verónica Calvo Carro, además del director de la Fundación del Obispado, Juan Carlos López.

Campano mostró su especial agradecimiento a la Cofradía de Jesús Nazareno que cede el paso de La Mañana o La Crucifixión, obra de Ramón Álvarez, que tendrá un destacado papel en la puesta en escena, puesto que el niño de los clavos cobrará vida de la mano de un pequeño actor de 7 años para poner fin a la representación dirigiéndose al público. Aún está en el aire si la Virgen de la Saleta, obra de Ramón Álvarez, estará en Santa María la Nueva.

El texto, que une espiritualidad y materialidad, historiado por Javier García en David Gago, comienza con la muerte del tallista sacro y recrea la existencia del artista a lo largo del recorrido que comenzará en la iglesia del Tránsito para dirigirse a la casa en la que nació este reconocido zamorano en la calle de Balborraz, a Santa María La Nueva, donde se casó por primera vez, y junto a la que tenía instalado su taller, para concluir en San Vicente.

Entradas, 2,50 euros

Las personas que deseen conocer en profundidad al imaginero podrán hacerlo pagando 2,50 euros para recibir un pase que les permitirá entrar en los templos que acogerán cuatro pases en los que no faltará la música y una iliminación diseñada expresamente por Indalecio Álvarez, para completar la ambientación y la escenografía. Las entradas se venderán en la Oficina Municipal de Turismo y, media hora antes de que comience la recración, en el Convento del Tránsito.