¿Cuándo es el próximo festivo en Zamora?

Con la festividad de la Concha ya superada este lunes, los zamoranos tiran de calendario laboral para conocer cuál será el próximo puente o día festivo a la vista. Y la verdad es que no queda tanto: apenas un mes para la siguiente fiesta. Se trata de la festividad del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que al coincidir en domingo se traslada al lunes siguiente dando lugar a un puente bien apetecible para aquellos afortunados que tengan la oportunidad de disfrutarlo.

Días festivos en Zamora que quedan pendientes

12 de octubre: Fiesta Nacional de España, trasladada al lunes 13 de octubre

Fiesta Nacional de España, 1 de noviembre , Todos los Santos.

, Todos los Santos. 6 de diciembre , Día de la Constitución Española.

, Día de la Constitución Española. 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre, Natividad del Señor.

De este modo, puentese como tal hay varios por delante. Además del próximo con motivo de La Hispanidad, también habrá un segundo en diciembre encadenando el Día de la Constitución con la Inmaculada Concepción, si bien el 6 de diciembre cae este año en sábado.