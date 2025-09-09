La imagen de Nuestra Señora de la Natividad cerraba la semana festiva del barrio Alviar con una procesión que recorrió las calles de La Alberca, La Villarina y Arenales, cuyos vecinos, entre ellos algunos jóvenes que siguen la tradición, sacaban en andas la talla tras acudir a la tradicional misa este domingo, día 7 de septiembre.

La procesión de la Natividad cierra las fiestas de Alviar

Decenas de personas se sumaron al desfile para segur a esta Virgen que tanta devoción despierta entre las gentes de la popular barriada situada al norte de la ciudad de Zamora, donde la convivencia es cercana, como se ha demostrado durante las actividades programadas para festejar a su patrona. Esta cita de tinte más religioso reunió a mujeres y hombres por igual junto a niñas de corta edad que participaron en el cierre de las Fiestas de Nuestra Señora de La Natividad que Agustín Montalvo se encargó de elegir como fecha porque "el 8 de septiembre era una fecha apropiada para intentar celebrar unas fiestas que unieran a los cuatro barrios integrados en la parroquia", explicó en el 50 aniversario de la creación de la parroquia de La Alberca, fundada el 29 de septiembre del año 1972, cuando aún no había iglesia y se usaban las escuelas para desarrollar los actos religiosos.

La talla que desfiló ayer permanece durante todo el año en la parroquia de La Alberca, una imagen a la que las gentes de esta zona del extrarradio de la capital tiene verdadera devoción, escultura del imaginero Vicente Paredes, creada en 1955 para la ciudad de Zamoray que es una de las piezas más importantes del patrimonio artístico religioso de la ciudad.n

