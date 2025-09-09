Los motivos de Patrimonio contra la nueva intervención en el Puente de Piedra de Zamora

El rechazo de la Comisión de Patrimonio al proyecto de modificación de la remodelación del Puente de Piedra para conseguir elevar su altura seis centímetros y cumplir así con la normativa de accesibilidad fue motivado porque no hubo unanimidad de todos los miembros de considerar adecuada la solución propuesta.

En concreto, según ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, Patrimonio únicamente ha entrado a valorar la cuestión desde el punto de vista patrimonial. El rechazo se ha justificado porque introducir un elemento de piedra de seis centímetros para elevar la altura del pretil antes del sillar de coronación "distorsiona la visión", ya que tiene diferentes medidas a las del resto de bloques de piedra, que son de unos 22 centímetros de altura cada uno. A ello se suma el hecho de que además va a ser de diferente tonalidad que los bloques utilizados en el actual pretil.

Fernando Prada ha expuesto además que la normativa de 2021 puede tener distintas interpretaciones y puede permitir ciertas actuaciones en puentes de carácter histórico. La prescripción por parte de los técnicos municipales del Ayuntamiento de elevar el pretil seis centímetros se basa en la altura mínima de las barandillas, pero en este caso, al tratarse de un muro y no de una barandilla, puede no existir ese riesgo de caída que, "obviamente, es difícil que se produzca", ha argumentado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora. Ha recordado además que el puente ya está en servicio tras la remodelación y que lo que habría que preguntarse es por qué no se controló la ejecución del proyecto para que la altura se ajustase a lo establecido.

Prada ha hecho un ofrecimiento al Ayuntamiento de Zamora para buscar soluciones y ha recordado que en la Ponencia de Patrimonio, previa a la Comisión, ya se trató la propuesta del Consistorio como solución a subir la altura y se sabía que el organismo patrimonial no iba a darle el visto bueno.

La otra solución que se había planteado al Ayuntamiento por parte de la dirección técnica de la obra era la de poner un cable de acero en todo el murete para elevar así esos seis centímetros que eran necesarios para llegar al metro y diez centímetros de altura, pero esa alternativa fue rechazada también por el propio Consistorio zamorano y "por lo tanto, también" por la Comisión Provincial de Patrimonio.