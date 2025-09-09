Fiesta del barco dragón, solidaria e inclusiva, el sábado en los Pelambres de Zamora

La playa de los Pelambres acogerá el próximo sábado por la mañana, entre las 11.00 y las 13.30 horas, el III Festival Barco Dragón Inclusivo, un evento solidario organizado por el Club Deportivo Actividades Náuticas junto a la asociación Azayca y la Delegación de Zamora de la Federación de Piragüismo.

Se trata de una actividad solidaria en la que pueden participar tanto niños como mayores, de forma totalmente gratuita y sin necesidad de inscripción previa, y que incluye tanto actividades lúdicas y juegos en tierra como en el agua.

Estos últimos consistirán principalmente en dar la oportunidad a todos los zamoranos que lo deseen de participar y vivir la experiencia de montar en un barco dragón para surcar las aguas del río Duero. Para ello habrá cinco embarcaciones de este tipo, cada una de ellas con diez puestos de remo, junto al de timonel y al del tambor que marca el ritmo de las brazadas para surcar el río.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Caja Rural, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora. El palista e integrante de la organización del festival Juan José Román Mangas ha recordado que no se trata de una actividad competitiva, sino social e inclusiva a la que pueden acudir tanto niños como mayores. Se suma a las experiencias del barco dragón que se realizan a lo largo del año en las que participan tanto pacientes de cáncer y voluntarios de Azayca como usuarios de la Fundación Personas. Esa actividad terapéutica con barco dragón el Club Deportivo Actividades Náuticas la ha traslado también a la provincia vecina de Salamanca.