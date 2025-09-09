Cada familia zamorana se gasta una media de 600 euros en la vuelta al cole

La vuelta al cole en los hogares zamoranos tendrá este curso un coste medio de 600 euros por estudiante. Una cifra estimada para los centros públicos que se eleva alrededor de cien euros más cuando se trata de colegios concertados.

Las familias ya han desembolsado la mayor parte de esta cuantía, puesto que el inicio de curso ya comenzó esta semana para los alumnos de Infantil y Primaria, aunque para los estudiantes de Zamora capital —y otras localidades de la provincia— arranca hoy martes, debido a que ayer lunes fue día festivo. Y el próximo 15 de septiembre lo harán los de Secundaria y Bachillerato. Así que tan solo deberían faltar las compras de última hora o aquellas peticiones que se hagan desde los propios centros escolares.

A ese respecto, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Zamora (FAPA), se vuelve a insistir un año más en lo elevado del presupuesto para aquellos que comienzan la etapa de Infantil. "Son libros bastante caros, que rondan los 300 euros, y además luego no pueden ser reutilizables, porque se pinta y dibuja en ellos, mientras que en las clases se pide la compra de folios y mucho material escolar extra para estos niños", resume la presidenta, Carmen Junquera.

Cómo ahorrar en material escolar

Desde la Asociación Española de Consumidores (Asecon), se presentan una serie de recomendaciones para los padres a la hora de adquirir material escolar , comenzando por una planificación que evite las compras compulsivas.

Con tiempo, también es importante comparar precios y calidades en distintos establecimientos, lo que lleva a intentar hacer las compras con antelación "para evitar imprevistos y falta de algunos productos muy demandados en estas fechas", aconsejan desde Asecon, añadiendo que es importante conocer la política de cambios y devoluciones de los establecimientos donde se adquiera el material escolar. "Hay que conservar el ticket de compra como prueba para poder devolver un determinado producto o para efectuar una posterior reclamación", recuerdan.

Si se realiza una compra a través de Internet, "hay catorce días para desistir de la misma sin penalización y sin alegar causa". Y, en caso de cualquier problema, se recomienda solicitar la hoja oficial de quejas y reclamaciones.

Por último, siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de reutilizar el material de años anteriores. "Esta sería también una forma de educar en consumo responsable y eficiente de cara a los menores de edad", subraya.

No pedir más de lo necesario

Una denuncia de la que también se hace eco la Asociación Española de Consumidores (Asecon), desde donde se solicita a los centros educativos "contención" para no encarecer la vuelta al cole "con peticiones de materiales o de libros de texto que luego los padres tienen la queja de no ser prácticamente utilizados a lo largo del curso", señalan.

Pero lo que realmente está preocupando a las familias zamoranas de cara a este inicio de curso es la falta de previsión e información con respecto al servicio de conciliación de la quinta hora en los colegios públicos. Publicaba en mayo la Junta de Castilla y León una orden sobre el servicio de atención y cuidado durante una hora tras el horario lectivo de septiembre y junio —que se reduce a cuatro en estos meses por temas de adaptación—, pero del que no se ha informado a los padres "ni siquiera a los directores de los centros", lamenta Junquera. "Los centros no saben todavía ni el número ni la previsión con los alumnos, hay una total desinformación y los colegios apenas tienen datos", añade.

Sin fundamento pedagógico

Desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confapacal) se añade que esta reducción horaria en el primer y último mes del curso "no tiene ningún fundamento pedagógico" y que la difícil conciliación de las familias "obliga a que los niños y las niñas sigan en el colegio". Y se reitera que la alternativa de monitores que se anunció desde la Consejería de Educación "no está organizado ni establecido, no sabemos nada con firmeza".

A la lista de peticiones para este curso que está a punto de arrancar se unen otras ya reiteradas, como la de considerar a los comedores escolares "como espacios y tiempos educativos, donde nuestros hijos deben alimentarse de una manera sana", exigiendo una mejora en los menús diarios, tanto desde FAPA Zamora como desde Confapacal. "Las empresas adjudicatarias tienen el mismo presupuesto, pero el mercado ha subido sus precios, así que la calidad, lógicamente, está bajando", argumenta Carmen Junquera.

El uso "crítico" de los dispositivos móviles e n las aulas o mayores medidas de seguridad en el transporte escolar se unen a la lista de peticiones para este curso por parte de FAPA Zamora, que aboga por mayor implicación de las familias en estas reivindicaciones.

Una comunidad comprometida

Un mensaje que también se traslada a nivel regional desde Confapacal. "Necesitamos familias y docentes comprometidos y unidos, junto con una administración valiente que ejecuta decisiones cuyo único y mayor interés es la atención educativa de máxima calidad", señala la presidenta regional, María Soledad Alegre.

Para finalizar, desde Confapacal desean un feliz curso a toda la comunidad educativa, "pero aún más, deseamos que la escucha y la colaboración sea el principio básico dentro de ella. Es el mayor garante que podemos ofrecer a nuestro hijos e hijas", finaliza.

