Colas en la piscina de los Almendros de Zamora para las inscripciones de natación para adultos

Los cursos municipales de natación retoman su actividad. Y ello implica cada año dos cosas: colas de espanto y colapso en Internet para coger los horarios que más interesa a cada usuario.

Este martes ha sido el turno de las clases para adultos en las piscinas municipales Los Almendros y La Ciudad Deportiva. Desde las 10 de la mañana, las inscripciones se han abierto tanto en la plataforma online lineazamoraapuntame.com como en las oficinas de la primera planta de la piscina climatizada de Los Almendros en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30.

Horarios de la natación de adultos. / Federación de Natación de Zamora

Los cursos municipales están impartidos por la Federación de Castilla y León de Natación en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora

Macronatación

Si te interesa, podrás apuntarte a matronatación este miércoles, 10 de septiembre, a partir de las 10 horas en Los Almendros. Mientras tanto, el jueves será el turno de las inscripciones para los niños de 3 a 12 años que quieran ir a Los Almendros, mientras que el viernes será para aquellos niños de 4 a 12 años que quieran asistir a sus clases en la Ciudad Deportiva. Suelen ser estas plazas las más codiciadas y en las que mayor problema hay de espera a la hora de inscribrise, tanto presencial como en por internet.

Carteles para las inscripciones. / Federación de Natación de Zamora

Los cursos comenzarán a partir del día 1 de octubre de 2025.

Cursos para niños en "La Sindical" / Federación de Natación

Todas las inscripciones se realizarán a través de l en la oficina de los cursos en la primera planta de la Piscina Municipal Climatizada Los Almendros en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30.

Los precios

Las tasas se pagan por trimestres y son las siguientes: