Capital del diseño

Zamora acogerá del 29 de septiembre al 4 de octubre una nueva edición de las Jornadas de Diseño de Castilla y León, donde se darán cita profesionales del diseño gráfico, industrial, de producto e incluso de arte digital no solo de la región, puesto que este año se ha invitado a compañeros de la vecina Portugal.

Congreso del pasado año en Salamanca. / Cedida

Bajo el título "Meseta Crew: Vecindades", se convierte en un encuentro creativo y profesional con talleres, charlas y actividades repartidas en varios espacios. "Una cita para quienes aman el diseño, quieran descubrir nuevas ideas y, sobre todo, conectar con otras personas para aprender y crear juntas", se anima desde la organización.

Mesas redondas y conferencias

La denominada Semana del Diseño —del 29 de septiembre al 3 de octubre—, con mesas redondas y conferencias con profesionales en diferentes puntos de la ciudad, servirá para calentar motores de cara al día 4, cuando se celebrará las Jornadas Mesetas Crew, en el teatro del Seminario de San Atilano.

Juan José Díaz será el encargado de moderar la primera de las conferencias, con Lemus y Ángel Poveda como protagonistas de "Tradición contemporánea. La creación y gestión cultural actual desde la tradición y lo rural". Estudios de diseño como Salvi Design o Pobrelavaca Studio hablarán de su carrera profesional en pequeñas localidades como Ponferrada y Peñafiel.

Eduardo Aires será uno de los ponentes llegados de Portugal para esta jornada.

También habrá tiempo para entregar el Premio Semilla —que el pasado año recayó en la quesería zamorana La Antigua, de Fuentesaúco— al restaurante Caín de la vallisoletana Nava del Rey, un reconocimiento "por el buen uso del diseño como herramienta de cambio y progreso en Castilla y León", valora el jurado.

Asamblea DIME

Tras las ponencias de la tarde, la cita con el diseño de Castilla y León finalizará con la Asamblea DIME, entidad nacida para representa "a todos y todas esas diseñadoras que formamos parte de este espacio tan amplio geográficamente, de ciudades y pueblos grandes pero también de zonas rurales casi a punto de ser deshabitadas, de profesionales que desarrollan su actividad fuera pero son de la meseta y esparcen cual semillas la forma de trabajar que tenemos en estas tierras", se describen a sí mismos.

Un colectivo con mucho futuro en una tierra como Castilla y León que se reunirá en breve en Zamora.

